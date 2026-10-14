En el Estadio Banco Guayaquil (Quito, Quito), Universitario vs. Palmeiras se enfrentarán por la jornada 1 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026, pactado para este jueves 15 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, donde las ‘Leonas’ harán su estreno en el certamen internacional en busca de hacer un buen papel representando al Perú.

Universitario llega a este torneo después de alcanzar las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina. Bajo la dirección técnica de Carlos Véliz, el equipo ha trabajado para dar un salto de calidad a nivel internacional y competir ante rivales con mayor experiencia en este tipo de certámenes. El objetivo será superar la fase de grupos y alcanzar por primera vez los cuartos de final de la Libertadores Femenina.

Como parte de su preparación, la ‘U’ realizó una gira por Chile, donde disputó dos amistosos internacionales. El primero terminó con una derrota por 5-2 ante Universidad de Chile; sin embargo, las ‘Leonas’ respondieron en su siguiente presentación al vencer por 4-2 a Universidad Católica. Este último resultado permitió cerrar la preparación con buenas sensaciones antes de afrontar una competencia que exigirá máxima concentración.

Además, el plantel crema incorporó nuevas futbolistas para fortalecer sus opciones en el torneo, entre ellas Alessia García, Lesly Olivares y Valeria Itzel. Estas incorporaciones apuntan a darle mayores alternativas al comando técnico en una plantilla que necesitará responder tanto en ataque como en defensa para competir en un grupo que promete ser exigente.

En la otra vereda, Palmeiras aparece como un rival de cuidado por su trayectoria internacional. El conjunto brasileño conquistó la Copa Libertadores Femenina en 2022 y fue subcampeón en 2023, por lo que conoce lo que significa disputar encuentros decisivos en el continente. Además, esta será su tercera participación en el certamen, una experiencia que buscará aprovechar para comenzar con el pie derecho.

Las brasileñas también llegan con una preparación específica para esta edición. Su plantel se instaló en la concentración y continuó con los trabajos físicos y tácticos de cara a su estreno, con la intención de adaptarse a las exigencias de la competencia. Desde el comando técnico han resaltado la importancia de cuidar los detalles dentro y fuera de la cancha para afrontar un calendario que no dará demasiado margen para recuperarse de un tropiezo.

El desafío para Universitario será encontrar el equilibrio entre la intensidad que caracteriza al equipo y la necesidad de mantener el orden ante un rival acostumbrado a competir al máximo nivel. Palmeiras buscará imponer su experiencia, mientras que las ‘Leonas’ intentarán aprovechar sus virtudes colectivas y la motivación de representar al Perú para dar el golpe en su debut.

La ‘U’ integra el Grupo B junto a Palmeiras, Independiente del Valle y Belgrano. El formato establece que los cuatro equipos se enfrentarán entre sí a una sola rueda y que los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Por eso, comenzar sumando será fundamental para las aspiraciones cremas: un buen resultado ante las brasileñas podría marcar el rumbo de su camino en la Copa Libertadores Femenina 2026.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras?

Universitario vs. Palmeiras se enfrentan este jueves 15 de octubre por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Banco Guayaquil, está programado para las 7:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Universitario vs. Palmeiras?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Palmeiras, esta estará a cargo de Pluto TV para toda Sudamérica, disponible en su aplicación de paga. Asimismo, el canal de YouTube de la Copa Libertadores Femenina también transmitirá este duelo. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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