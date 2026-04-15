Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Foto: GEC)
Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Foto: GEC)
depor

Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Foto: GEC)

  • Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Foto: GEC)
    1 / 7

    Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Foto: GEC)

  • Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
    2 / 7

    Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)

  • Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
    3 / 7

    Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)

  • Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
    4 / 7

    Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)

  • Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
    5 / 7

    Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)

  • Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
    6 / 7

    Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)

  • Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
    7 / 7

    Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

sufrió su primer traspié en la , al caer por 2-0 ante en condición de local. El vigente campeón de Chile hizo su tarea, golpeó cuando debía y defendió cada metro del campo si el partido fuera el último. La ‘U’, por el contrario, careció de ideas con el balón y se mostró inconexo en cada una de sus líneas, esperando un desequilibrio individual que fuera capaz de romper el bloque del cuadro mapochino. En la siguiente galería repasemos las reacciones de los medios chilenos, quienes destacaron el triunfo de los ‘Piratas’ como algo histórico, sobre todo porque estamos hablando de una victoria fuera de sus fronteras frente al actual tricampeón del fútbol peruano.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS