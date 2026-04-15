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“El campeón chileno es más que el tricampeón peruano”: la prensa internacional sobre la caída de Universitario
“El campeón chileno es más que el tricampeón peruano”: la prensa internacional sobre la caída de Universitario
La prensa chilena destacó el triunfo de Coquimbo Unido frente a Universitario, considerándolo un hecho histórico para el club. Repasa los mejores comentarios tras el duro golpe que sufrió el equipo de Javier Rabanal.
Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Foto: GEC)
Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Foto: GEC)
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Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Foto: GEC)
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Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
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Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
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Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
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Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
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Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
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Prensa chilena reaccionó al triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario. (Imagen: Captura)
Universitario de Deportes sufrió su primer traspié en la Copa Libertadores 2026, al caer por 2-0 ante Coquimbo Unido en condición de local. El vigente campeón de Chile hizo su tarea, golpeó cuando debía y defendió cada metro del campo si el partido fuera el último. La ‘U’, por el contrario, careció de ideas con el balón y se mostró inconexo en cada una de sus líneas, esperando un desequilibrio individual que fuera capaz de romper el bloque del cuadro mapochino. En la siguiente galería repasemos las reacciones de los medios chilenos, quienes destacaron el triunfo de los ‘Piratas’ como algo histórico, sobre todo porque estamos hablando de una victoria fuera de sus fronteras frente al actual tricampeón del fútbol peruano.