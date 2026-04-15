Universitario de Deportes perdió por 2-0 ante Coquimbo Unido y dio su primer paso en falso en esta fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, cayendo frente al que para muchos era el rival más accesible del Grupo B y reduciendo sus posibilidades de clasificar a los octavos de final. La ‘U’, que en sus últimos cuatro partidos previos no había recibido gol alguno, tuvo una pésima noche desde lo defensivo y falló cuando menos debía hacerlo.

Ya en frío, pero con la sangre en los ojos por una derrota que pone en duda su continuidad, Javier Rabanal compareció ante los medios de comunicación y analizó lo sucedido en el Estadio Monumental. En primera instancia, el director técnico de Universitario fue consultado sobre su idea de juego y si esta está llegando o no a sus futbolistas, a raíz del mal planteamiento contra Coquimbo Unido.

Rabanal mantuvo el 3-5-2, pero cambió de intérpretes para aplicar otra estrategia frente al vigente campeón de Chile. Sekou Gassama acompañó a Alex Valera y Miguel Silveira ocupó el lugar de Martín Pérez Guedes. No obstante, el equipo no funcionó desde lo colectivo y Coquimbo Unido supo aprovecharse de eso para llevar el trámite hasta donde más lo favorecía.

“Son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna, se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre, con un 3-5-2, y creo que lo han hecho bastante bien cuando les he pedido que jueguen con línea de cuatro”, apuntó.

Javier Rabanal sufrió su primera derrota con Universitario en la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

En esta misma línea, el entrenador de 46 años aclaró que sus jugadores de muestran muy predispuestos cuando ensayan su plan en los entrenamientos y no cree que no estén entendiendo lo que les pide dentro del campo. Asimismo, afirmó que no siente preocupación al respecto, ya que les pide hacer cosas que normalmente ellos ya venían haciendo en temporadas pasadas.

“No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan, en los entrenamientos lo hacen bastante bien todos. La otra vez sacamos un punto fuera y se veía un equipo sólido, llevábamos cuatro juegos sin encajar. No percibo que no les llegue el mensaje, también hay jugadores que no estaban en el triplete. En el día a día me preocuparía si no entendieran la manera de jugar, pero no tengo esa sensación”, acotó.

Finalmente, Javier Rabanal le restó valor a quienes critican su manera de dirigir desde el banquillo, sin ser tan efusivo en las indicaciones durante los minutos de rehidratación. Por el contrario, consideró que el otro estilo suele servir para engañar a la gente, pues él confía plenamente en lo que tienen que hacer sus dirigidos.

“Yo no hablo demasiado desde el banquillo. A mí me pareció siempre un engaña bobos, pensar que un jugador te está escuchando, cuando hay 60 mil personas, eso es un poco vende humo. Siempre fue mi manera de dirigir así, los jugadores entendieron perfectamente lo que tenían que hacer, lo que pasa es que el partido ha sido bastante malo”, aseveró.

Universitario perdió por 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido, Universitario volverá a tener actividad este fin semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 19 de abril desde las 5:15 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR