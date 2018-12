Me hubiese gustado escribir de este partido hace dos semanas. Cuando debió jugarse en el estadio de River y en Argentina. Un grupo de anormales lo impidió y todavía no hay explicaciones claras de lo que sucedió.



Hasta ahora, la mejor definición de todo este lío, vino de los presidentes de ambos clubes: “Un papelón”. Clarísimo.



A los que de verdad nos gusta el fútbol, nos dolió. Y ya no será igual. Nada de ‘tweets’ o ‘análisis’ en redes sociales. No lo explicarán.



Dentro de 20 años, cuando evoquemos esta final, primero recordaremos el escándalo, seguro, y luego hablaremos del resultado y de los goleadores. ¿O no?



Del fútbol, solo puedo decir que Marcelo Gallardo es mejor técnico que el ‘Mellizo’ y que los ‘xeneizes’ tienen más plantel. Espero un partidazo y olvidar lo anterior. Bendiciones.

NO DEJES DE VER

Bengoechea habló sobre la dramática tanda de penales entre Alianza Lima y Megar. (Video: Jesús Mestas)

LEE TAMBIÉN