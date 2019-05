Viajó, pero no jugaría: el crack del Internacional que podría perderse el partido ante River Plate por Copa Libertadores

El Internacional brasileño, con el pase a octavos de final de la Copa Libertadores garantizado, viajó este domingo a Argentina para su encuentro frente al River Plate en el que el argentino Andrés D'Alessandro, con dos tarjetas amarillas, podría ser preservado.

El equipo de Porto Alegre llega al encuentro del próximo martes con los deberes hechos, ya que no solo está clasificado para la siguiente fase, sino que tiene amarrado el primer lugar del grupo.



No obstante, el "Colorado" necesita recuperar su moral después del traspiés sufrido en la liga brasileña en la que perdió la víspera por 0-1 ante el Palmeiras, vigente campeón.



"Es un enfrentamiento más fuera de casa, con presión. Tal vez no sirva mucho en términos de puntuación, pero tenemos que vivir esos partidos para ganar experiencia porque los octavos de final están ahí, la Copa de Brasil también y queremos estar en la élite del fútbol Sudamericano", afirmó el portero Marcelo Lomba.



De cara al encuentro, el vicepresidente del Inter, Roberto Melo, admitió que la actuación de los jugadores con tarjeta amarilla será evaluada para evitar una suspensión de cara a octavos de final del torneo continental.



Con dos tarjetas amarillas acumuladas, podrían estar ausentes en el encuentro Edenilson, Patrick y D'Alessandro, quien precisamente se formó como futbolista en River.



La posible alineación del Inter será con Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Cuesta y Iago; Rodrigo Lindoso, Edenilson (Rodrigo Dourado), Patrick (Rithely), Martín Sarrafiore (D'Alessandro) y Nico López; Paolo Guerrero.

Con información de EFE

