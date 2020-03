Tal vez no era necesario o no era el mejor momento. River Plate se dio un festín ante Binacional al que superó por 8 a 0 en el Monumental, por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2020. Y como si la goleada del ‘Millonario’ no hubiese sido suficiente castigo, Ignacio Fernández le propinó otro ‘golpe’ al cuadro peruano. A Reimond Manco para ser exactos, a quien ignoró por completo cuando éste le pidió intercambiar camisetas.

Sobre el final del partido, Manco, que ingresó en la segunda mitad, se acercó a Nacho, le tocó el hombro y le hizo el gesto de quitarse la camiseta como señal para cambiar las indumentarias. Sin embargo, el mediocampista argentino ni lo miró y siguió su camino.

Goleada histórica

Milton Casco (38) puso en ventaja a River, y en la segunda mitad aumentó con goles de los colombianos Rafael Borré (54) y Jorge Carrascal (58), Ignacio Fernández (74 y 90+2), Jeickson Reyes (78, en contra), el chileno Paulo Díaz (79) y Matías Suárez (88).

El equipo argentino además falló dos penales, ya que el arquero Raúl Fernández le atajó primero un remate desde los once metros al uruguayo Nicolás de la Cruz (14), y luego Ignacio Fernández (33) estrelló su tiro en el larguero.

