No cabe duda que el encuentro entre Sporting Cristal vs. River Plate, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2023, nos regaló muchas emociones. Y es que ambas escuadras salieron con sus mejores elementos, con el objetivo de hacerle daño al rival. Eso sí, el elenco ‘Millonario’ tuvo una clara ocasión sobre el final del primer tiempo. Lamentablemente, el disparo de Esequiel Barco impactó el travesaño y el marcador no se movió en el Estadio Nacional, de Lima.

La acción se dio tras un tiro libre de la visita, el cual fue ejecutado por Nicolas de la Cruz. Si bien el remate fue rechazado por un defensor de Sporting Cristal, el elenco argentino robó nuevamente el balón y realizó una pared entre Paulo Díaz y Esequiel Barco.

Luego de burlar a la defensa rival, el mediocampista argentino se ubicó frente a la portería de Renato Solís. Inmediatamente, el jugador del ‘Millonario’ conectó un potente remate, el cual no pudo detener el golero rimense. Para fortuna del equipo de Tiago Nunes, el cuero impactó en el travesaño, dejando el 0-0 en el marcador.

Sporting Cristal vs. River: lo que se viene

Luego de este partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a jugar en unos días cuando visite a Sport Huancayo por la décima séptima jornada del Torneo Apertura. Este compromiso está programado para el domingo 28 de mayo desde las 6:00 p.m. y se disputará en el estadio IPD de Huancayo.

A pesar de que los ‘cerveceros’ están en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 28 puntos, no tienen chances de arrebatarle el liderato a Alianza Lima (36) y robarle el Apertura. Sin embargo, todavía tienen opciones de superar a Universitario de Deportes (31) y quedar segundos, además de seguir sumando con miras al acumulado. Por ello, será clave de que puedan sumar de a tres en la ‘Incontrastable’.

River Plate, por su parte, deberá enfocarse en el campeonato argentino ya que la próxima semana visitará a Vélez Sarsfield por la décima octava jornada de la Liga Profesional Argentina 2023. Este encuentro está pactado para el lunes 29 de mayo desde las 9:30 p.m. (horario argentino) y se disputará en el estadio José Amalfitani. De ganar fuera de casa, el ‘Millo’ (40) seguirá puntuando para mantener su ventaja sobre San Lorenzo (35) en la tabla de posiciones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.