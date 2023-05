Sporting Cristal vs. River Plate juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 4 en la fase de grupos de la Copa Libertadores en un partidazo de pronóstico reservado, el mismo que encuentra a los dos elencos con la necesidad de quedarse con los tres puntos de la noche para continuar con el sueño de meterse entre los mejores del campeonato.

Los celestes quieren dar el golpe de la fecha, pero saben que los argentinos vendrán con sus mejores jugadores para lavarse la cara tras un inicio de torneo irregular, el mismo que -por diferencia de goles- lo tiene en el último lugar de su serie en el certamen internacional.

Sporting Cristal vs. River Plate está programado para este jueves a las 7:00 de la noche (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de ESPN y Star Plus, canales que se emiten por DIRECTV y Movistar TV. Para ver los partidos vía DIRECTV Go y Movistar Play, deberás descargarte las aplicaciones de las empresas en mención.

Además de ello, Depor te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que la última vez que Sporting Cristal vs. River Plate se enfrentaron por Copa Libertadores, el compromiso brindó muchas emociones de principio a fin, dejando una victoria por 4-2 para los argentinos, resultado que buscarán repetir en el Estadio Nacional de Lima.

Ojo a un detalle, el cuadro celeste llega a este encuentro con tres unidades en la tabla de posiciones, luego de obtener una victoria, un empate y una derrota en el certamen. El conjunto ‘Millonario’, por su parte, también suma tres puntos en el torneo, luego de alcanzar un triunfo, una igualdad y una caída en lo que va de la competencia.

Sporting Cristal vs. River Plate: ¿a qué hora es el partido?

Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Brasil: 9:00 p.m.

Sporting Cristal vs. River Plate: así llegan los celestes

20.05.23 | Sporting Cristal 3-2 Cusco

17.05.23 | Binacional 0-1 Sporting Cristal

13.05.23 | Unión Comercio 1-6 Sporting Cristal

07.05.23 | UTC 1-1 Sporting Cristal

02.05.23 | Sporting Cristal 1-0 The Strongest

Sporting Cristal vs. River Plate: así llegan los argentinos

21.05.23 | River Plate 2-1 Platense

14.05.23 | Talleres 2-1 River Plate

07.05.23 | River Plate 1-0 Boca Jrs.

02.05.23 | Fluminense 5-1 River Plate

28.04.23 | Atl. Tucumán 1-1 River Plate

Sporting Cristal vs. River Plate: ¿dónde se juega el partido?





