Este martes, desde las 7 pm., Sport Huancayo debutará en la primera ronda preliminar de la Copa Libertadores 2023 frente a Nacional de Asunción. La realidad del ‘Rojo Matador’ es la siguiente: debido a la actualidad de la Liga 1 -el torneo empezó el último fin de semana y hubo cinco walk over por diferencias entre seis clubes y la FPF, respecto a los derechos de TV- hasta el momento no sumaron minutos en duelos oficiales; ahora, a pesar de ese detalle, un punto a favor pueden ser los 3 259 metros de altura.

Y en medio de todo ese escenario, Luis Benites -goleador de Sport Huancayo en la temporada pasada (marcó en 19 oportunidades)- sabe que en una contienda como esta, las excusas deben quedar de lado, ya que el resultado solo dependerá de ellos mismos. Así lo dio a conocer en una entrevista para RPP, donde señaló cómo viene el equipo, a pocas horas del encuentro decisivo.

“Nacional de Paraguay viene con más ritmo, pero las excusas tienen que quedar de lado. Si bien no hemos tenido partidos oficiales, nos hemos preparado bien y trataremos de dar lo mejor de nosotros”, indicó el atacante del ‘Rojo Matador’. Eso sí, dejó claro que, aprovechando su localía, deberán buscar un marcador favorable.

En ese sentido, sostuvo que “deberíamos sacar una buena ventaja para quedarnos más tranquilos. Si bien es cierto, 1-0 no viene mal, vamos a ir buscar más”. Cabe señalar que la regla que daba mayor peso a los goles de visita quedó anulada, por lo que solo se contará con el total de anotaciones.

Otro punto en la entrevista fue su titularidad en el equipo. Si bien Luis Benites se ha mantenido como pieza clave, especialmente en la última temporada, el jugador admitió que “uno se prepara para ser titular siempre, pero son decisiones que escapan de uno y yo lo respeto en caso me toque arrancar o no”.

Panorama complejo

Sport Huancayo no ha podido sumar minutos en un partido oficial, ya que el último fin de semana Cusco FC decidió no asistir al choque programado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (la postura del cuadro imperial es contra la FPF y su manejo de los derechos de TV): el ‘Rojo Matador’ al final se impuso por Walk Over, con un marcador a favor de 3-0.

Por otro lado, en un comunicado en sus redes sociales anunciaron que “teniendo como prioridad la preservación de la seguridad de los asistentes, les comunicamos que nuestro cotejo por la Conmebol Libertadores 2023 a disputarse este martes, desde las 7:00 p.m., en el estadio Huancayo, se jugará sin público”.





