𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 #𝐋𝐢𝐠𝐚𝟏𝐁𝐞𝐭𝐬𝐬𝐨𝐧 𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 ⚽️ 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞



✅ Programación fecha 4 #UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/KDB0NrqbLl — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) February 3, 2023

¿Qué escenario se le presenta a los clubes que ya consumaron su primer walkover?

Se tiene que aplicar el reglamento. No hay ninguna otra situación. Los clubes que asumen el reto, lo hacen conscientemente. Las reglas del torneo que ha empezado establecen con claridad que de no presentarse hay un tiempo de tolerancia y luego se decreta el walkover. La consecuencia de eso es que le dan los tres puntos al rival. También señala que si se cumpliera con un segundo walkover, hay descalificación del torneo y automáticamente la pérdida de la categoría, que es mucho más grave. Eso pasaría, y es casi una aplicación automática, si bien está acompañada de una resolución y puede apelarse, la apelación no suspende los efectos de la norma, con lo cual si esto ocurre, no podrían jugar el siguiente partido.

Si Alianza se presenta en la siguiente jornada; pero se queda parado y no juega, ¿califica como walkover?

En realidad, no calificaría como walkover. Lo que va a terminar ocurriendo es que Alianza se expone a perder por una abultada cantidad de goles, porque el partido va a jugarse. Probablemente, tendría que quedar un número determinado de jugadores en campo menor al que indica el reglamento y el partido sería suspendido por una causa imputable (retiro). El resultado sería un marcador 3-0 a favor del rival.

Al no aplicarse el W.O. no habría descenso automático...

Sí. Habría que mirarlo a detalle. En estricto, sí estaría evitando el walkover; pero se expone a una goleada y tampoco creo que esa sea la idea. Es muy difícil que el reglamento se haya puesto en el supuesto de que alguien quiera sacarle la vuelta. Normalmente, el walkover se ha dado por otras razones. En esta situación, o no te presentas y es walkover, o te presentas y no juegas, pero te expones a un resultado adverso. Estamos en una situación al límite y dramática.

La ‘U’ y Boys dijeron en un inicio que no jugaría el campeonato, pero ahora cambiaron su decisión...

No hay una salida decorosa para esto. O juegas o no juegas, porque eso mismo han evaluado la ‘U’ y Boys. Municipal dice que no se presentará. Entonces, la situación es compleja para ellos. La ‘U’ y Boys han tratado de minimizar sus riesgos, asumiendo las consecuencias de eso, porque el grupo se ha partido. Eso no es bueno para ellos. Hoy, sanciones deportivas (por walkover) van a tener algunos clubes y otros no. ¿Van a seguir unidos los que no tienen sanciones deportivas? Es difícil.

¿Considera que esta es la semana más álgida desde que empezó el problema de los derechos de TV?

Sí, esta es la semana más complicada, porque las consecuencias pueden ser mucho más dramáticas. Imagine el descenso de cinco equipos. Imagine el descenso de Alianza Lima, que peleó tanto su permanencia en la Liga 1 a inicios del 2021 y ahora ocurre por propia voluntad. Sería dramático. Lo que hay que tener claro es que el reglamento está y se tiene que cumplir. La FPF, en tanto, va a tener que aplicar el reglamento y no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque al final un torneo sin Alianza, Melgar, Cienciano, Binacional y Cusco FC es impensado, pierde su atractivo.

La FPF tiene el reglamento a su favor...

Siempre ha tenido la reglamentación de su lado. El problema es que esto iba más allá de la ley. Ahorita nadie quiere que se aplique la ley; pero lo mismo pasa con relación a la propiedad de los derechos . La Federación es dueña de los derechos, no cabe duda de eso. No logró aglutinar a todo el fútbol alrededor de eso. Permitió de alguna manera que el Consorcio manejara el tema económico, y no neutralizó esa idea de que a oferta de este operador es muchísimo contra nada (lo que ofrece 1190 Sports). Veía el comunicado de Alianza, pero considero que no se compara lo mismo. La oferta del Consorcio va sobre una cantidad larga de años y por todo el fútbol peruano; mientras que el de 1190 tiene que esperar hasta el 2025 para tener todo el fútbol peruano, ya que los contratos de la ‘U’, Boys, Municipal y Mannucci vencen después.

¿Legalmente cuál sería la solución?

Legalmente nos encaminamos a una suerte de que estamos peleando por el palacio, pero lo quemamos y no va a haber palacio para nadie. Si se siguen las reglas, no hay campeonato. Si se siguen las reglas, no hay fútbol peruano. Si se siguen las reglas, entramos a un escenario peor. Yo tengo fe de que la imaginación de quienes están aquí metidos ayuden a encontrar una solución, porque estamos caminando a la hecatombe.

¿Es un escenario posible que la FPF levante la medida cautelar, tal y como los clubes lo están pidiendo?

En parte, porque los clubes también piden que sus partidos lo transmita el Consorcio. Hoy el torneo lo organiza la Federación. Entonces, en cualquier caso, la FPF debiera permitir el ingreso a los estadios del equipo de GolPerú. No es tan fácil. La medida cautelar es un paso y el segundo es permitirles que puedan transmitir. Eso sería reconocer que los contratos (con el Consorcio) son válidos, eso significa que la Federación acepte la derrota. Eso no lo veo. De repente lo hace por el bien del fútbol peruano, pero lo dudo bastante.

¿Cuál sería el escenario ideal para destrabar este problema?

El primer paso es que se sienten los clubes y la Federación. Esta es la parte que se ha distorsionado, porque este problema empezó con actores que no tienen que ver con el fútbol. El mayor respeto merecen el Consorcio y 1190; pero acá primero tenía que entenderse la lógica de la gestión centralizada. La FIFA busca cerrar la brecha entre los clubes grandes y pequeños. Cuando la negociación (por derechos de TV) es directa con el club grande, le pagan mucho; y cuando es con el club pequeño, le pagan poco. Después, los clubes grandes que van a provincia se quejan de que no hay baños o están en mal estado. Pero eso requiere dinero, y si los clubes pequeños no reciben dinero suficiente, el fútbol no va a mejorar. En ese sentido, lo que se busca es que haya un sistema de gestión centralizada que ayuda a tener más dinero y cerrar la brecha. La FPF no ha sido capaz de explicarles así a los clubes. En el fútbol están los clubes y la Federación, ni el Consorcio ni 1190 forman parte de esto. Este punto falló. Empezó mal y todo terminó peor. Ojalá puedan ser capaces de resolver el problema.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR