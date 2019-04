El altercado de Claudio Vivas con periodista: "Usted no entiende porque yo le acabo de explicar..."

Sporting Cristal chocó ante Olimpia este jueves por la Copa Libertadores en el Estadio Nacional, sin embargo, el equipo bajopontino no pudo hacer respetar su localía y cayó 3-0 en un partido que fue ampliamente liderado por la visita.

En conferencia de prensa el entrenador de Sporting Cristal se ofuscó y respondió de manera brusca a un periodista que le preguntó por algunos cambios que el DT hizo en el plantel titular que salió a pelear por los tres puntos.

"Lo único que hice es cambiar a los jugadores de posición, nada más, evidentemente no sirven las explicaciones porque usted no entiende. Usted no entiende porque yo le acabo de explicar que Mendieta es un número 10 jugando de la izquierda hacia el centro y usted me dice que el primer gol viene por culpa de eso. Viene por circunstancias del juego", señaló Vivas.

Los celestes no pudieron sumar los tres puntos de esta fecha y se ubican últimos en la tabla de posiciones del Grupo C. De esta forma el equipo que dirige Claudio Vivas se va alejando de los octavos de final.

Sporting Cristal vuelve a la Copa Libertadores el próximo miércoles 10 de abril, nuevamente en el Estadio Nacional para recibir a Universidad de Concepción, por la cuarta fecha del torneo. El cotejo estaría programado para las 5:15 p.m.



Usain Bolt visitó el Estadio de Atletismo que se está terminando de construir en la Videna, San Luis. (Video: Alexander Reyes)

►Sporting Cristal vs. Olimpia: celestes pierden 3-0 y los memes no tuvieron piedad [FOTOS]



► Selección Peruana anunció amistoso ante Costa Rica previo a la Copa América

► Sporting Cristal vs. Olimpia: así luce el Estadio Nacional horas previas al choque por la Copa Libertadores

► Independiente quiere fichar a Paolo Guerrero tras su regreso al fútbol

► Tabla de posiciones de los equipos peruanos en la Copa Libertadores mientras se juega la Fecha 3