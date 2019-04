Claudio Vivas tras la derrota ante Godoy Cruz: "El árbitro no estuvo a la altura de este partido"

Sporting Cristal no pudo ante Godoy Cruz en la fecha 5 de la Copa Libertadores y cayó 2-0 en tierras argentinas. Luego de la derrota que deja a los celestes con pocas posibilidades de seguir en el torneo internacional, el entrenador del club habló sobre su incomodidad con el arbitraje.

"Yo normalmente no soy un técnico que se queje de los arbitrajes porque los árbitros son seres humanos y tienen un beneficio de la duda que deberíamos recapacitar y sostener; pero lo de hoy fue inadmisible porque me parece que fue un árbitro que no estuvo a la altura de este partido, no dirigió bien y tomó decisiones equivocadas", señaló en conferencia de prensa Claudio Vivas.

"Este señor no está en condiciones de dirigir un partido importante como lo fue hoy porque coloca a Godoy Cruz en una situación diferente a la nuestra", agregó el técnico de Cristal.

Por otro lado, Vivas analizó el juego de los jugadores y habló sobre las pocas alternativas que le quedan para clasificar a la siguiente fase de la Libertadores.

En el segundo tiempo fuimos más parecido a lo que somos normalmente en el torneo local, generamos 5 situaciones de gol y un penal que no fue sancionado. Básicamente estamos con pocas posibilidades de seguir en la Libertadores pero con la esperanza de una clasificación a la Copa Sudamericana", finalizó.



