Always Ready consiguió no solo su primera victoria oficial del año, también alcanzó una goleada histórica, luego de imponerse por 6-1 frente a Sporting Cristal, por el duelo de ida de la segunda fase en la Copa Libertadores 2024. Pese a ese buen resultado, el técnico Óscar Villegas no se confía y prevé un duelo complicado para la vuelta, pues sabe del poderío que tiene el elenco de Enderson Moreira y que, para el choque en Lima, será otro escenario el que deberán enfrentar.

“Respetamos mucho al rival, es un gran equipo. De ninguna manera tenemos la sensación de que la serie está cerrada, vamos a ir a Perú a hacer un gran partido. [...] Sporting Cristal es un rival de muchísima jerarquía. Tiene jugadores de renombre y experimentados. Analizamos mucho sus virtudes y eso nos ayudó a sacar este resultado. Tenemos una mentalidad muy positiva”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Respecto a cómo fue el planteamiento del partido en el estadio Municipal de El Alto (ubicado a 4,083 m.s.n.m.), admitió que se planificó detalladamente, para así conseguir un resultado favorable. “Fue un partido muy trabajado. Recién en el segundo tiempo pudimos consolidar el resultado, no costó mucho al principio. Creo que fuimos desgastando al rival, marcamos en los momentos justos”, aseguró.

Pese a ello, no dudó en admitir que el gol del empate (marcado por Martín Cauteruccio a los 44′ desde el punto de penal) significó un punto de inflexión. “El empate fue un baldazo de agua fría, realmente nos perjudicó y molestó bastante, pero sabíamos que en el segundo tiempo podíamos cambiar la historia y marcar la diferencia. A partir de eso fuimos un equipo que superó a su rival”, indicó.

El partido de vuelta entre Sporting Cristal y Always Ready está programado para el martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con una hora más en Bolivia) y se disputará en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN y también podrá ser visto por FOX Sports, mientras que vía streaming estará disponible por la plataforma de Star+.

La palabra de Enderson Moreira

Además de la derrota, fue evidente que los seis goles anotados por el cuadro boliviano, sumado a los dos expulsados (Leonardo Díaz e Ignacio da Silva), dejó sentido al equipo bajopontino, que ahora deberá pensar cómo voltear un marcador que parece casi imposible. Pese a este panorama, el técnico Enderson Moreira no pierde la fe en sus jugadores y espera poder sacar adelante la llave.

En conferencia de prensa, el DT brasileño hizo un análisis de lo que fue el compromiso en el Estadio Municipal de El Alto. “El primer tiempo no comenzamos tan bien, sufrimos un gol. Después hemos seguido sin equilibrar, pero al final del primer tiempo se dio nuestro gol y conseguimos impactar, jugar bien, creando situaciones que nos daban oportunidades, algo que es necesario para nosotros”, arrancó.

No obstante, admitió que “para el complemento, se falló en los intervalos, faltó atención, sufrimos goles muy rápidos que nos llegaron, pese a que se estaba teniendo un punto de equilibrio. Al cuarto gol no tuvimos dudas de disminuir esa diferencia, mas no lo conseguimos y se acabó perdiendo un poco el lado emocional; terminamos con dos jugadores expulsados”.

Eso sí, afirmó que buscarán dar lo mejor de sí, para salir del mal momento que atravesaron en Bolivia. “La derrota llega en algún momento, pero se puede compensar. Yo le tengo mucho cariño al club, que también fue subcampeón de la Copa Libertadores, en un partido que dolió mucho (por perder la final). Es así, se aprende y hay que seguir tomando las decisiones correctas. El sábado toca levantar cabeza y sacar un buen resultado -ante Mannucci-, para luego ir por Always Ready el martes”, concluyó.





