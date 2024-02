El último martes, Bryan Reyna hizo su estreno goleador con la camiseta de Belgrano, en el triunfo por 4-1 sobre Sarmiento. Sin embargo, causó cierta preocupación tras salir del campo de juego, lo que permitió que tenga una comunicación con el comando técnico de la Selección Peruana, desde donde creyeron oportuno consultarle al jugador sobre una posible lesión, ya que lo vienen siguiendo de cerca para una futura convocatoria.

“Sí, me comuniqué con Jorge Fossati, pero todo bien, porque salí golpeado. También me comuniqué con el médico de la Selección Peruana que me preguntó cómo estaba”, sostuvo el delantero, que es una de las opciones ofensivas de Perú para la Copa América, en L1 MAX.

Bryan Reyna es consciente de que dio un paso importante en su carrera al llegar al fútbol argentino, donde -considera- que seguirá evolucionando como profesional, lo que le permitirá no solo crecer de manera individual, sino también para bienestar de la Selección Peruana.

“Acá, en Argentina, el campeonato es muy físico. En Perú tenía las ganas de irme porque era lo que más quería y, ahora, estoy aquí y no voy a desaprovecharlo. Estoy feliz en Argentina y, seguramente, mientras más pase el tiempo, me voy a repotenciar porque la liga de acá es muy competitiva”, declaró el futbolista nacional de la escuadra ‘Pirata’.

Por otro lado, Bryan Reyna no pudo evitar contar lo que vivió en su paso por Alianza Lima, club al que le agradeció por abrirle las puertas, aunque no pudo negar que su intención siempre fue volver al fútbol del exterior para continuar con su crecimiento.

“En su momento, fui feliz en Alianza Lima, pero quería emigrar. Estuve muy emocionado con irme a Brasil, me salió esa propuesta, pero por cosas de la vida no pude salir. Uno, como jugador, siempre quiere crecer y ¿a quién no le emociona que llegue propuesta de Argentina o Brasil?”, concluyó el extremo peruano.

¿Cuándo volverá a jugar Belgrano?

Es preciso señalar que, luego de este partido ante Sarmiento, Belgrano de Córdoba volverá a jugar este fin de semana cuando visite a Talleres en una edición más del clásico cordobés, válido por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024.

Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de febrero desde las 10:00 p.m. (horario argentino, con dos horas menos en Perú), se disputará en el Estadio Francisco Cabasés y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming vía Star Plus.





