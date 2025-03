Esta noche, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima estarán pendientes del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Antes de abordar el avión con destino a Paraguay, la sede de la Conmebol, Gustavo Zevallos habló con los medios de prensa en el aeropuerto Jorge Chávez con respecto a las expectativas que tiene del sorteo y la actualidad del equipo celeste, que no la pasa bien en la Liga 1.

“Uno se enfrenta a los mejores de Sudamérica, y vamos pensando en tener un grupo que nos permita avanzar. La expectativa es más alta, siempre tener un grupo que nos permita avanzar y creyendo que tenemos un plantel importante para todo el 2025″, declaró el director deportivo de Sporting Cristal.

Con respecto al presente del equipo en la Liga 1, afirmó: “El proyecto está vigente, seguimos confiando. Somos conscientes de que los resultados no han sido los mejores y entendemos la crítica, la preocupación de los hinchas y pensamos en eso a diario, y no solo nosotros, sino el plantel completo. lo que más quiere es darle resultados que sean los mejores”.

Zevallos, además, puso una salvedad con respecto a los resultados irregulares del equipo de La Florida. “Tener tranquilidad y evaluar lo que se ha hecho hasta ahora, que se recuperen los lesionados porque hemos tenido una cantidad de lesionados. Tenemos mucho por mejorar, la crítica es dura. Cuando los resultados no son los mejores, uno tiene que estar preparado, hace 4 años que no se campeona y eso no se nos quita de la cabeza. La para nos viene bien”, afirmó.

Finalmente, sobre la continuidad de Guillermo Farré, volvió a ratificarle la confianza. “Con Guillermo Farré tenemos una buena comunicación, es fluida, a diario, él es consciente. Estamos tranquilos con lo que tenemos, este inicio no ha sido el mejor. Estar ahora sin torneo nos va a permitir mejorar esas falencias. Vamos preparados para todo”, apuntó.

Guillermo Farré llegó el año pasado para dirigir a Sporting Cristal. (Foto: Agencias)

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores 2025?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 está programado para este lunes 17 de marzo desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del martes 18.

¿En qué canales ver el Sorteo de la Copa Libertadores 2025?

El sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.





