Llegar a Alianza Lima le cambió la vida a Erick Noriega. El defensa, que también se desempeña como volante en la actualidad en el equipo de Néstor ‘Pipo’ Gorosito’, se convirtió en una pieza clave para el equipo ‘íntimo’, al punto de ser una de las figuras más reconocidas durante la fase previa de la Copa Libertadores, e incluso estar en la órbita de clubes del extranjero debido a sus actuaciones ante Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique, Ahora, en la fase de grupos, podrá mostrarse aún más y dar ese ansiado salto al extranjero.

Obvio, Alianza Lima no se quedará de brazos cruzados. Consciente de esta situación y del interés de clubes del exterior por el ‘Samurái’, llegaron a un acuerdo para extender su vínculo hasta fines del 2028; es decir, un año más de lo acordado el año pasado, cuando había firmado hasta fines del 2027. Este nuevo contrato vendría con una mejora en su cláusula de salida, pensando efectivamente en que llegue una propuesta seductora del extranjero para el futbolista.

“Erick Noriega extenderá su contrato con el club Alianza Lima hasta fines del año 2028. En junio del año 2024 el polifuncional futbolista firmó con los ‘íntimos’ un contrato hasta fines del 2027. El ‘Samurai’ está en el radar de varios clubes del exterior”, posteó el periodista José Varela en su cuenta de ‘X’.

El mismo periodista hace unas semanas había adelantado el interés del exterior por Erick Noriega. “Ha despertado interés de clubes de Argentina, México, Brasil y la MLS. Han consultado por él a raíz de sus actuaciones ante Nacional y Boca. Aún no hay propuesta, aún no avanza, pero hay mucho interés”, manifestó Varela.

Queda claro que la fase de grupos de la Copa Libertadores será la vitrina que espera Erick Noriega, y eso podría terminar de convencer a los clubes interesados para entablar negociaciones con sus pares de Alianza Lima. Por ello, los blanquiazules se blindan y ya comenzaron a asegurar al ‘Samurái’, que también tendrá a la Selección Peruana como una importante oportunidad para mostrarse.

¿Apunta a ser titular en la Selección Peruana?

Tras una jornada larga de partidos consecutivos para Alianza Lima, los futbolistas de Alianza Lima podrán tener algunos días de descanso por la para que tendrá el torneo nacional debido a la Fecha FIFA. Sin embargo, serán seis los que no podrán disfrutar de unas vacaciones pues tienen ahora otra responsabilidad aún mayor, que es la de ponerse la camiseta de la Selección Peruana para los partidos frente a Bolivia y Venezuela. Uno de ellos es Erick Noriega quien dejó Matute tras la clasificación en Copa Libertadores y ya se perfila como un posible titular para el primer partido de la ‘bicolor’.

Una oportunidad de oro podría tener el volante de Alianza Lima, Erick Noriega, que gracias a su versatilidad ha sido considerado en la Selección Peruana para la zaga defensiva, y es que el año pasado también demostró su gran nivel en dicha posición por lo que es una realidad que pueda cumplir con lo que también le requerirá Óscar Ibáñez.

Sobretodo, porque por lo menos para el primer partido, ante Bolivia, dos grandes ausencias son las que se sentirán en la zaga central del equipo. Esto debido a que tanto Carlos Zambrano como Miguel Araujo, han sido suspendidos para dicho enfrentamiento por acumulación de amarillas, por lo que no debería ser sorpresa que el ‘Samurái’ pueda meterse en el once titular del ‘equipo de todos’.

“No, no conversé todavía nada de eso. Como lo dije, el puesto que me necesiten voy a darlo todo. Yo lo que quiero es tener minutos en selección y nada, entrenar desde mañana para eso. Sí, me siento bastante preparado para eso (ser titular ante Bolivia). A demostrarlo nada más, que no queden palabras”, concluyó Noriega.

Erick Noriega debutó en 2024 con la bicolor en un amistoso ante Nicaragua. (Foto: La Bicolor)

