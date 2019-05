Sin Renzo Revoredo: Sporting Cristal oficializó lista de convocados para duelo decisivo ante Olimpia 

Sporting Cristal no pasa por un buen momento anímico tras la lesión de Emanuel Herrera. No solo porque no conocen la victoria hace cuatro fechas, sino porque también en sus manos ni siquiera está la clasificación a la Copa Sudamericana (siempre y cuando se apodere del tercer lugar del Grupo C).

Sin Renzo Revoredo en la lista de convocados por acumulación de amarillas, Sporting Cristal saldrá con el cuchillo entre los dientes para seguir soñando con alcanzar sus objetivos. Claudio Vivas utilizaría a Cristian Palacios como ‘9’, ante la lesión que sufrió Herrera.

Sporting Cristal visitará a Olimpia , este jueves, tras empatar sin goles ante Pirata. El equipo norteño le dio pelea a la escuadra de Claudio Vivas, que tuvo una buena performance en el choque ante Universitario en el Monumental.

Es preciso señalar que Christofer Gonzales podría ser la gran novedad en la oncena de Claudio Vivas. ‘Canchita’ ya está recuperado y con ganas de seguir destacando en Sporting Cristal.

