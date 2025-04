Sporting Cristal mantuvo la buena racha de los equipos peruanos esta semana, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, y empató sobre la hora ante Cerro Porteño en Paraguay en el debut de Paulo Autuori al mando de los celestes. El brasileño hizo un buen replanteo, con el ingreso del debutante Henry Caparó, de 20 años, quien terminó dando la asistencia para el gol definitivo de Rafael Lutiger, quien selló el 2-2.

“Si no piensas que puedes sacar adelante el resultado es complicado. Sé cómo cambian las cosas en un partido de fútbol. Dos días de entrenamiento y me gustaría felicitar a los muchachos por su compromiso en lo táctico. En el primer tiempo comenzamos bien, necesitamos progresar un montón, sobre todo en los costados en el último tercio cerca de nuestro arco. Logramos hacer un gol, pero antes del gol hemos retrocedido sin necesidad”, fue la reflexión de Autuori en conferencia de prensa.

Una de las figuras celestes fue Diego Enríquez, clave para rescatar un punto en Paraguay. “Hacemos el gol en una transición, después regalamos dos situaciones al rival. No podemos permitirlo. Pero también dedico este resultado especialmente a nuestro arquero. Arquero de equipo grande, cuando se le necesita aparece bien y lo ha hecho. Es siempre complicado jugar frente a un equipo paraguayo. Es un punto importante tanto para Copa como para remontar al equipo para la liga interna”, agregó el brasileño.

Finalmente, remarcó el poco tiempo de trabajo que tuvo en esta semana en La Florida. “El resultado nos genera algo importante en este momento porque tuvimos poco tiempo, dos días, pero los jugadores agarraron bien la idea de juego. Nosotros regalamos oportunidad para que Cerro saque su mejor virtud que son las transiciones ofensivas”, apuntó.

Por otro lado, Diego Martínez, entrenador de Cerro Porteño, se fue con bronca por el empate. “Al no liquidar el partido, dejamos con vida a un rival que aprovechó la situación que tuvo y se lleva, a mi parecer, demasiado premio por lo que fue el partido. Me voy con bronca, tristeza, lo que más lamento es no haber ganado el partido porque teníamos que haberlo ganado. No cerramos cuando teníamos que hacerlo, dejamos con chance a un rival que, repito, se llevó mucho premio”, aseguró.

Paulo Autuori sacó un punto en su debut en Copa Libertadores con Sporting Cristal ante Cerro Porteño.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su empate 2-2 ante Cerro Porteño, Sporting Cristal volverá a tener acción la próxima semana cuando reciba a Juan Pablo II, por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para este lunes 28 de abril desde las 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo a puertas cerradas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

