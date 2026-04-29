Sporting Cristal venció por 2-0 a Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva, sumando seis puntos en esta fase de grupos de la Copa Libertadores y colocándose como líder momentáneo de su cuatro luego de tres partidos disputados, esperando el resultado entre Palmeiras y Cerro Porteño. Pese a su mal presente en la Liga 1, ubicado en el puesto 11 con 14 puntos –solo cuatro unidades por encima de la zona de descenso–, ‘SC’ viene mostrando otro rostro a nivel internacional y eso se vio reflejado anoche contra el ‘Tiburón’. ¿Y qué dicen desde Colombia? La prensa de dicho país se mostró decepcionada con el rendimiento de los dirigidos por Alfredo Arias, pues con esta caída se quedaron en la cola del Grupo F con un solo punto, casi fuera de la pelea por clasificar a los octavos de final. En la siguiente galería repasaremos las mejores reacciones de los medios de comunicación ‘cafeteros’.