Sporting Cristal empató ante Talleres por la quinta fecha del Grupo H y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Encima, sus chances para llegar a la Sudamericana no son sencillas, tomando en cuenta que la próxima jornada será contra Flamengo, en Brasil. En medio de este difícil escenario, Roberto Mosquera señaló: “No me puedo hacer cargo de 18 años. Me hago cargo de lo que corresponde. He dirigido cuatro o cinco Copas Libertadores. En la última que he estado, en el extranjero, hicimos diez puntos”.

A su vez, el entrenador de Sporting Cristal se refirió a la misión de clasificar a la siguiente fase del certamen internacional. Aceptó que era una tarea complicada, ya que tenía “un equipo joven, un equipo de un presupuesto no pesado, así que yo tengo que hacerme cargo, yo soy responsable de todo”.

No fue lo único que mencionó Roberto Mosquera sobre la campaña en la Copa Libertadores: ”Es muy fácil señalar, pero también hay que decir que nos han quitado cinco puntos, tres puntos acá en nuestra casa”. Por otro lado, agradeció la compañía de los aficionados celestes: “Quedamos agradecidos. Obviamente la hinchada no puede estar contenta porque esperaban mucho más de nosotros”.

Con relación al encuentro contra Talleres, el DT destacó la actuación del ‘1′ Guido Herrera: “Nadie contaba con una noche tan impecable del arquero en el primer tiempo, que tuvimos tres. Lejos de errores, agradecer que hayan acompañado al equipo. No hay disculpas, los resultados son muy claros y no hemos podido conformar lo que se quería”.

Sporting Cristal vs. Talleres: empate en el Nacional

Talleres de Córdoba empató 0-0 con Sporting Cristal en el Estadio Nacional, en partido de la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2022. La ‘T’, con este resultado, clasificó a los octavos de final: sumó ocho puntos. Flamengo es el líder, con 13 unidades. En el último compromiso, el ‘Mengao’ goleó 3-0 a la Universidad Católica. Ojo, el conjunto chileno registra cuatro unidades y los celestes tienen dos.

Yoshimar Yotún, además, se refirió a la actualidad del equipo (en ESPN): “Es triste irnos de esta manera, en nuestra casa, con un empate, pero vamos a seguir trabajando para darles muchas alegrías”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR