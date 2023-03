Los registros de Sporting Cristal respaldan el trabajo de Tiago Nunes: llevan siete partidos invicto, clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores y en la Liga 1 comparten el primer lugar de la tabla, junto a Alianza y la ‘U’. Sin embargo, el DT brasileño considera que detrás de ese presente no solo está su mano o el despliegue de sus dirigidos, sino también el apoyo de la hinchada celeste. Por ello, considera que será clave su aliento para los partidos que sostendrán de local ante River Plate, Fluminense y The Strongest, en el certamen internacional.

“Tengo la certeza de que jugar en el Estadio Nacional, con 40 mil personas, nos brinda una oportunidad más de pelear por algo. Nos tocó jugar contra equipos difíciles y solo con el apoyo de la gente se puede conseguir algo más”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

Sporting Cristal es uno de los equipos que tuvo que pasar dos llaves para instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que permite que el cuadro bajopontino llegue con mejor ritmo a esta etapa (en el camino eliminaron a Nacional de Paraguay y Huracán de Argentina). Sin embargo, Tiago Nunes considera que esto no asegura nada y, más aún, si es que el nivel no se sostiene partido a partido.

“Nos prepara mejor (el haber afrontado la fase previa); siempre, cuando se juega con equipos internacionales, se alcanza un nivel de aprendizaje. Sin embargo, en los partidos de torneo local, no tuvimos una buena producción, así que tenemos que volver a ese nivel”, acotó el entrenador del combinado bajopontino.

Por otro lado, Tiago Nunes se encargó de dar un mensaje optimista de cara a la participación de Sporting Cristal en Copa Libertadores, aunque sabe que el desafío no será nada fácil para la escuadra celeste, la misma que espera repetir (o mejorar) la presentación de la edición 1997 del certamen internacional (llegaron a la final y chocaron ante Cruzeiro).

“Estamos evolucionando. No quiero generar mucha expectativa porque los hinchas no soportan más falsas promesas. No es fácil para ningún equipo peruano, tendríamos que hacer algo que ningún club peruano hizo en los últimos ocho años. Es muy complicado”, agregó el estratega brasileño.





