Universitario de Deportes ya conoce el camino que tendrá que seguir en la fase de grupos de Copa Sudamericana, en la que medirá fuerzas con Gimnasia de La Plata, Goias e Independiente de Santa Fe.

Fixture Universitario en Copa Sudamericana:

Fecha 1: Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Universitario - 05/04 (7 p.m.)

Fecha 2: Universitario vs. Goias - 20/04 (9 p.m.)

Fecha 3: Universitario vs. Independiente Santa Fe - 04/05 (9 p.m.)

Fecha 4: Goias vs. Universitario - 23/05 (5 p.m.)

Fecha 5: Independiente Santa Fe vs. Universitario - 08/06 (9 p.m.)

Fecha 6: Universitario vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata - 28/06 (9 p.m.)

La postura de Universitario tras el sorteo

Si bien el camino es largo y accidentado para Universitario de Deportes en la presente temporada, pues tienen que disputar dos torneos en paralelo, el gerente del club, Jean Ferrari, confía en que se podrá asumir ambas competiciones de la mejor manera.

“Para los equipos peruanos, no hay rival fácil, no hay situación accesible, con los que toque será durísimo, pero hay que jugar los partidos”, indicó el directivo ‘crema’ a la prensa, respecto al sorteo de grupos que le tocó al equipo para la Copa Sudamericana. Además, dijo que “primero hay que tener los pies sobre la tierra, pero no debe faltar la ilusión, que siempre debe estar”.





