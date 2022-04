Sporting Cristal cayó por 2-1 ante U. Católica, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Más allá del crudo resultado, lo cierto es que pudo ser distinto, de no haberse aplicado un polémico penal que inclinó la balanza hacia los locales. Ante esta situación, Nilson Loyola empleó sus redes sociales para hacer conocer su molestia.

“Aunque les resulte imposible, no reclamen nada, traguen veneno. Acepten la injusticia que todo se equilibra al final”, escribió el lateral izquierdo rimense en una historia de Instagram. Para quienes les resulte familiar estas palabras, es porque anteriormente fueron empleadas por Marcelo Bielsa.

El estratega argentino empleó este mismo discurso en los camerinos del Olympique de Marsella, cuando cayeron por 3-2 contra el PSG, por la Ligue 1 en el 2015. En el video, que se volvió viral en las redes sociales, se escucha al DT arengar a sus jugadores, quienes perdieron el liderazgo del torneo ante el equipo de Zlatan Ibrahimovic.

El polémico penal a favor de U. Católica

Un polémico y discutido penalti transformado en gol a los 92 minutos por Fernando Zampedri dio este martes una sufrida victoria por 2-1 al Universidad Católica ante un Sporting Cristal que tuvo que aceptar la derrota en el estadio de San Carlos de Apoquindo.

La jugada clave del partido se produjo en el minuto 91 cuando a la salida de un córner el arbitro del encuentro, el uruguayo Leodán González, percibió mano de un defensor peruano tras un cabezazo en el área del argentino Nehuén Paz, que probablemente no solo salvó a su equipo sino también la cabeza de su entrenador, el también criticado Cristian Paulucci.

La jugada, muy poco clara, desató las protestas de los peruanos, en particular de Nilson Loyola, que recibió tarjeta amarilla, pero no se revisó ya que en la fase de grupos, y sin que se sepa muy bien porqué, no hay VAR. Zampedri tomó el balón y lo colocó con potencia en la escuadra, a donde no pudo llegar el portero, aunque adivinó su intención.





