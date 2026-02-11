Vamos con la información que estabas esperando. Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se enfrentan por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, en una llave que promete intensidad y donde ambos equipos buscarán sacar ventaja desde el primer duelo. Tras una serie muy cerrada en la Fase 1, el cuadro paraguayo logró su clasificación y ahora deberá medirse ante el conjunto celeste, que espera en esta instancia por un lugar en la Fase 3. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Sporting Cristal llega a este partido después de quedar tercero en la Liga 1 2025, en un compromiso donde los rimenses mostraron pasajes de buen fútbol, pero también algunas dudas defensivas que fueron aprovechadas por su rival.

El conjunto dirigido por Paulo Autuori viene trabajando en corregir esos errores, especialmente en la zona posterior, consciente de que en torneos internacionales cada detalle puede marcar la diferencia. En La Florida, el comando técnico apunta a fortalecer el orden táctico para llegar en mejores condiciones al estreno copero.

Además, Cristal sabe que la localía será un factor importante en esta llave, por lo que buscará hacerse fuerte en el partido de ida para viajar a Paraguay con una ventaja que le permita manejar mejor el trámite de la serie.

2 de Mayo, por su parte, llega a esta instancia tras empatar 1-1 con Alianza Lima en Matute, resultado que le permitió clasificar a la Fase 2 gracias al triunfo por 1-0 conseguido en el partido de ida en Paraguay. En Lima, el ‘Gallo Norteño’ mostró carácter para resistir la presión y sostener el marcador global a su favor.

En ese encuentro, Luis Advíncula abrió el marcador con un potente remate, mientras que Brahian Ayala igualó desde el punto de penal, fusilando al portero Duarte y sellando un empate que fue suficiente para asegurar el boleto a la siguiente fase del torneo continental.

El cuadro paraguayo ha demostrado solidez defensiva y orden táctico en esta serie, factores que ahora intentará repetir frente a Sporting Cristal, sabiendo que se enfrentará a un rival con mayor peso internacional y con experiencia reciente en instancias decisivas.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

El encuentro entre 2 de mayo vs. Sporting Cristal se disputará en Paraguay desde las 7:30 P.M. (hora peruana) del martes 17 de febrero por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la CONMEBOL. En cuanto a la vuelta, se darán el martes 24 de febrero desde las 7:30 P.M. en Perú.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

