Universitario y Alianza Lima ya conocen a sus árbitros para la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario / Alianza Lima)
Luego de una jornada con muchas polémicas, la CONAR confirmó las ternas arbitrales para los partidos de Universitario y Alianza Lima en la fecha 3: Jordi Espinoza como principal y Micke Palomino en el VAR, estarán en el encuentro entre la ‘U’ y Cienciano en el Estadio Monumental; mientras que Edwin Ordóñez y César García dirigirán las acciones del cruce entre los íntimos y Alianza Atlético, a jugarse en el Estadio Mansiche.

Noticia en desarrollo...

