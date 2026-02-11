Luego de una jornada con muchas polémicas, la CONAR confirmó las ternas arbitrales para los partidos de Universitario y Alianza Lima en la fecha 3: Jordi Espinoza como principal y Micke Palomino en el VAR, estarán en el encuentro entre la ‘U’ y Cienciano en el Estadio Monumental; mientras que Edwin Ordóñez y César García dirigirán las acciones del cruce entre los íntimos y Alianza Atlético, a jugarse en el Estadio Mansiche.
Noticia en desarrollo...
