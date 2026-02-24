Desde el Estadio Miguel Grau, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la Fase 2. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN y FOX Sports, canales que se podrán ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

