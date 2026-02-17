vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la ida de la de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 17 de febrero desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Río Parapití.

Por la Copa Libertadores, Sporting Cristal enfrenta a 2 de Mayo. (Video: Sporting Cristal)
