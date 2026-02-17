Copa Libertadores
Sporting Cristal vs. 2 de Mayo EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía ESPN y FOX Sports
Sporting Cristal vs. 2 de Mayo chocan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus y FOX Sports.
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Del mismo modo, Telefe también cuenta con los derechos de televisación. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.