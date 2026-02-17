Copa Libertadores 

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía ESPN y FOX Sports

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo chocan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus y FOX Sports.

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se enfrentan por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se enfrentan por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Previa

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Del mismo modo, Telefe también cuenta con los derechos de televisación. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

Previa

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se disputará este martes 17 de febrero en el Estadio Río Parapití, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Previa

El Estadio Río Parapití será el escenario principal de este partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo.

Previa

El partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo es válido por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas