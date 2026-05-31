Tras la derrota sufrida en Cusco frente a Cienciano, Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal mostró su malestar por el resultado y reconoció que el equipo no logró sostener la ventaja que había conseguido durante el encuentro.

El arquero de Sporting Cristal señaló que el plantel deberá analizar los errores cometidos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en lo que resta de la temporada.

Asimismo, destacó que el receso en la Liga 1 será una oportunidad importante para trabajar aspectos que necesitan mejorar, fortalecer el funcionamiento colectivo y llegar en mejores condiciones al reinicio de las competencias en la segunda mitad del año.

“Hay bastantes cosas que corregir. nosotros somos los primeros en darnos cuenta. Creo que no está saliendo lo practicado y tenemos que cambiar. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo y mentalizarnos más. Sabemos que viene un Clausura bastante fuerte y una Sudamericana también que queremos pelearlo. Así que este parate va a ser bueno para pensar, corregir y entrenar mucho más”, comentó Enríquez a L1 Max en un primer momento.

Asimismo, el guardameta celeste admitió que el equipo no se siente conforme con la ubicación que ocupa actualmente en la tabla de posiciones, ya que consideran que, por la historia y los objetivos del club, deberían estar peleando en los primeros lugares.

En ese sentido, remarcó que será fundamental aprovechar estas semanas de trabajo para corregir errores, mejorar el rendimiento colectivo y reforzar los aspectos que les han costado puntos en el torneo.

Enríquez aseguró que el plantel mantiene el compromiso de seguir entrenando con intensidad para revertir la situación y afrontar de mejor manera los desafíos de la segunda parte de la temporada.

“Es una posición bien complicada, nadie de nosotros quiere estar ahí, pero así es el fútbol. Queda trabajar, mejorar y pedirle disculpas a los hinchas. Claro que sí, porque nosotros tenemos que poner en la cancha y defender a Cristal como se debe”, sentenció.

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