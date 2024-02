Sporting Cristal tiene una responsabilidad grande: voletar el 6-1 que obtuvo Always Ready en el Estadio Municipal El Alto, en el duelo de ida por la segunda fase de la Copa Libertadores 2024. Solo de ese modo, el elenco de Enderson Moreira podría conseguir el pase a la siguiente ronda. Pese a lo titática que pueda sonar la tarea, en el Rímac tienen claro que deben dar lo mejor de sí para sacar el mejor resultado. Por el lado de los bolivianos, el técnico Óscar Villegas enfatizó que aún no dan por cerrada la llave, por lo que jugarán su mejor partido para superar así al cuadro celeste.

Así lo dio a conocer el estratega boliviano, en diálogo con el medio ‘El Pueblo’: “Es un margen que lo hemos logrado en base a buen fútbol, con efectividad y a mucho esfuerzo, pero no tiene que significar un relajamiento, eso está claro. No podemos pensar que ya está acabado porque tenemos que ir a luchar 90 minutos en Perú y sabemos de lo fuerte que es Sporting Cristal en su casa; entonces nos tiene que dar la confianza, pero no podemos caer en el gran error de pensar que todo ya está liquidado”.

Consultado cómo visualiza el juego en la capital peruana, Villegas consideró: “Estamos conscientes que vamos a estar en un escenario de mucha fricción desde la llegada y durante el partido. Sin embargo, estamos tomando todas las previsiones para tratar de estar tranquilos, estamos en Lima con dos días de anticipación al partido y tomando todas las previsiones para estar tranquilos”.

Por último, sobre el objetivo en la Libertadores, el DT de 53 años, dijo: “Nunca me ha gustado hablar de eso, el miércoles tenemos un partido que nos puede poner en la siguiente fase y Dios quiera que podamos conseguir un buen resultado, después hablaremos de la siguiente fase, esa es nuestra dinámica y así nos vamos a manejar”.

Se habilitó la tribuna sur

Sporting Cristal anunció en sus redes sociales que la tribuna sur del Estadio Nacional quedó completamente habilitada para recibir a los hinchas ‘celestes’, para que vayan a ver el partido de vuelta frente a Always Ready de Bolivia. A través de un comunicado, el club dio la noticia y el precio a pagar para esta zona, que va desde los 14.50 para los niños, mientras que la popular está a 29 soles. En caso vayan un adulto y un niño juntos, está el pack “Popular Sur Familiar” con el que podrán pagar solo 29 soles por ambos.

“Hemos supervisado permanentemente los trabajos de desmontaje del escenario del Estadio Nacional, luego de los conciertos del fin de semana y, tras la última revisión, hemos habilitado la venta de entradas para la Tribuna Sur en su totalidad, al poder garantizar la seguridad y completa visibilidad del espectáculo deportivo”, precisan en el documento.

¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de este triunfo por 4-0 sobre Carlos A. Mannucci, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Always Ready por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Posteriormente, los bajopontinos deberán enfocarse en el campeonato doméstico para recibir a Atlético Grau por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este encuentro está pactado para el sábado 2 de marzo desde la 1:15 p.m., tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





