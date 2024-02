A solo tres semanas de enfrentar a Nicaragua y República Dominicana en la fecha FIFA de marzo, el presente de las cartas de gol de Jorge Fossati no es el mejor. Si bien ya desarrollamos este dilema en un informe anterior (ver aquí), lo cierto es que no se tiene muchas opciones. De plano, Lapadula es el que llega con mejor rodaje (seis partidos este 2024, siendo titular en cuatro), aunque no ha logrado anotar gol alguno en lo que va del año. Eso sí, aún le quedan compromisos por disputar para reencontrarse con las redes, pero en la selección se vuelve una situación imperante, teniendo en cuenta los retos a cumplir, tanto en la Copa América como en las Clasificatorias. Por ello, toca analizar quién sería el posible compañero de ataque para el ‘Bambino’ bajo el esquema del nuevo DT.

Edison Flores de mediapunta

Tras la salida de Fossati, en Universitario trajeron como nuevo director técnico a Fabián Bustos, quien ha mantenido el sistema 3-5-2 en el equipo. Si bien sumaron algunos refuerzos para esta temporada, fue Edison Flores quien ha tomado un mayor protagonismo en las cinco jornadas que se ha disputado en el Torneo Apertura, gracias a su versatilidad y dinamismo al jugar como mediapunta. Basta con revisar sus números: un gol y tres asistencias, siendo su mejor partido el que tuvo ante Carlos A. Mannucci, en el arranque del campeonato.

Si hablamos por el lado de las estadísticas, el ‘Orejas’ posee un promedio de 72% de pases completados, así como un 50% de regates y un 35% de duelos ganados. Asimismo, si nos fijamos solo en su mapa de calor, se puede evidenciar el recorrido que posee el jugador, abarcando casi todo el terreno del rival, especialmente con dirección a la bandas. Basta recordar cómo se gestó el gol de los cremas ante Alianza Lima en el último clásico, donde Flores llevó el balón hasta conseguir el espacio para lanzarlo a Andy Polo y así este pueda concretar.

Con tales antecedentes, Flores se vuelve un candidato apropiado, incluso, idóneo, pues su participación en el mediocampo permitiría a Lapadula enfocarse en mantenerse en terreno rival, para así convertir cuando el balón llegue a sus pies. Si a esto le sumamos el conocimiento previo del trabajo de Fossati, sería más que evidente su elección. No obstante, no es el único atacante que llega con buen presente para el inicio de los amistosos en marzo.

Bryan Reyna encanta en Argentina

Bryan Reyna llegó a finales de enero a Belgrano con el objetivo de brillar en el fútbol internacional. Si bien su primer partido pasó desapercibido (pese al 88% de pases precisos, dos centros completados y tres duelos ganados), con el pasar de las fechas se hizo un lugar en el esquema titular del elenco de Córdoba como mediapunta o segundo delantero, llegando a ganarse el cariño y respeto de los hinchas, en especial, gracias a sus goles. Y es que lleva dos tantos en los últimos dos cotejos.

Su primer gol fue ante Sarmiento, luego de un pase largo que, aunque estuvo pensado para Reyna, llega primero a su colega Matías García, quien al ver al peruano solo en el área, tras una mala salida del portero Fernando Monetti, le da el pase para que Bryan remate y así anote el tercero de los cuatro goles que marcó Belgrano ese día. El segundo gol que hizo el ‘Diablo’ fue ante Talleres, al primer minuto del partido, luego de que Lucas Passerini le lance un pase para quedar mano a mano con el portero rival, Guido Herrera, a quien se lo lleva y concreta de zurda.

A nivel de estadísticas, el futbolista de la Selección Peruana lleva dos goles desde el centro del área (ambos anotados con la zurda), una ocasión fallida, además de un promedio de 60% de pases completados, 24.2 toques por partido, así como un 44% de duelos ganados y un 50% de pases acertados. Eso sí, su fortaleza es ir por los extremos, aunque en Belgrano está jugando más cerca del arco rival, lo que lo convierte en un posible candidato a acompañar a Lapadula en el ataque. ¿Existen otras alternativas, además de Flores y Reyna?

Mapa de calor de Bryan Reyna, tras cinco partidos con Belgrano. (Foto: SofaScore)

¿Qué otras opciones tiene la Selección Peruana en el área?

Pese a que sumó su primer partido del año, Alex Valera no llegaría tan mal a los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana. El delantero de Universitario jugó de titular frente a UTC, en Cajabamba, demostrando rapidez y también dominio de balón, cuando este llegaba a sus pies (en especial, con los balones largos que lanzaban, sobre todo, en el primer tiempo). Incluso, tuvo dos disparos al arco, aunque ninguno de ellos terminó en gol. Pese a esto, tendría otros dos partidos más, antes de su convocatoria a la Selección Peruana.

Otra alternativa sería analizar a algunos juveniles, como Juan Pablo Goicochea (Platense - Argentina) y Sebastián Pineau (Austin FC II - Estados Unidos), aunque serían más como sparring, ya que -en lo que va del año- no han sumado minutos. En el torneo local aparece Christopher Olivares, pero solo lleva un cotejo disputado este año y 11 minutos en el campo. Luis Iberico no ha sumado minutos con su club (Riga FC de Letonia) este 2024, por lo que no hay mucho de dónde escoger hasta hoy.

¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú?

La Selección Peruana ya tiene pactado dos partidos amistosos para dentro de unas semanas: el viernes 22 de marzo frente a Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva y el martes 26 ante República Dominicana, en el Monumental de Ate. Asimismo, todavía falta conocer los rivales para la fecha FIFA doble de junio, con los que se enfrentará la ‘bicolor’ previo a su participación en la Copa América 2024 a disputarse en Estados Unidos, certamen donde Fossati hará su estreno oficial.

La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago). El primer partido en la fase de grupos será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium (Arlington, Texas). Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 en el Children’s Mercy Park (Kansas City, Kansas), para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida), el 29 del mismo mes.





