Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Alineaciones del Sporting Cristal vs Carabobo FC: los elegidos por Paulo Autuori
Alineaciones del Sporting Cristal vs Carabobo FC: los elegidos por Paulo Autuori
¡Partido importante el que se jugará en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia! Repasa las alineaciones del Sporting Cristal vs. Carabobo FC, a disputarse este miércoles 4 de marzo desde las 5:00 p.m.
Alineaciones del Sporting Cristal vs Carabobo FC por Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)
Alineaciones del Sporting Cristal vs Carabobo FC por Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)
1 / 12
Alineaciones del Sporting Cristal vs Carabobo FC por Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Carabobo FC protagonizarán un infartante duelo correspondiente a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, este miércoles 4 de marzo desde las 5:00 p.m. en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela. Los ‘rimenses’ llegan con el desgaste tras un fin de semana en donde tuvieron que viajar a Huancayo para enfrentarse a Sport Huancayo, cayendo por 1-2 en la Liga 1. Además, a mitad de semana, ha estado en el ojo de la polémica por dos de sus canteranos que han sido vistos en una reunión social en la que bailaban de manera obscena. Se trata de Maxloren Castro y Jair Moretti, a quienes sacaron de la lista de viaje para este partido. ¿Podrán dar el golpe de visita?
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.