vs. protagonizarán un infartante duelo correspondiente a la Fase 3 de la , este miércoles 4 de marzo desde las 5:00 p.m. en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela. Los ‘rimenses’ llegan con el desgaste tras un fin de semana en donde tuvieron que viajar a Huancayo para enfrentarse a Sport Huancayo, cayendo por 1-2 en la Liga 1. Además, a mitad de semana, ha estado en el ojo de la polémica por dos de sus canteranos que han sido vistos en una reunión social en la que bailaban de manera obscena. Se trata de Maxloren Castro y Jair Moretti, a quienes sacaron de la lista de viaje para este partido. ¿Podrán dar el golpe de visita?

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

