¡No reaccionan! Goles y doblete de Edson Castillo para el 2-0 de Carabobo FC vs. Sporting Cristal
Tras una mala salida de Sporting Cristal, Carabobo FC recuperó el balón y Edson Castillo sacó un remate desde fuera del área para anotar el 2-0. Corría el minuto 29 cuando sucedió esa jugada que silenció Matute y puso la cara de preocupación de Paulo Autuori , técnico del elenco rimense tras encontrarse con el marcador adverso. Diego Enríquez se quedó parado, ya que no esperó que su defensa se abrá y lo exponga de esa manera. El elenco celeste tiene que salir al segundo tiempo con la consigna de revertir el marcador para acceder a fase de grupos de la Copa Libertadores, puesto que con este resultado estaría accediendo a la Copa Sudamericana,
Gol de Edson Castillo para el 1-0:
Gol de Edson Castillo para el 1-0 de Carabobo FC vs. Sporting Cristal. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.