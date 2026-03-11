Gol de Edson Castillo para el 2-0 de Carabobo FC vs. Sporting Cristal. (Video;: ESPN)
Tras una mala salida de , Corría el minuto 29 cuando sucedió esa jugada que silenció Matute y puso la cara de preocupación de Paulo Autuori , técnico del elenco rimense tras encontrarse con el marcador adverso. Diego Enríquez se quedó parado, ya que no esperó que su defensa se abrá y lo exponga de esa manera. El elenco celeste tiene que salir al segundo tiempo con la consigna de revertir el marcador para acceder a fase de grupos de la Copa Libertadores, puesto que con este resultado estaría accediendo a la Copa Sudamericana,

Gol de Edson Castillo para el 1-0:

