Copa Libertadores
Sporting Cristal vs. Carabobo FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN
Sporting Cristal vs. Carabobo FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 5:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus y FOX Sports.
¿Qué canales transmiten el Sporting Cristal vs. Carabobo FC?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.