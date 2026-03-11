Copa Libertadores 

Sporting Cristal vs. Carabobo FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN

Sporting Cristal vs. Carabobo FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 5:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus y FOX Sports.

Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentan por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentan por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Previa

¿Qué canales transmiten el Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

Previa

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

El partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC, pactado para este miércoles 11 de marzo, está programado para las 5:00 p.m., con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y una hora más en Venezuela.

Previa

Carabobo FC llega a este partido luego de empatar sin goles con el Zamora, por la fecha 6 de la Liga FUTVE.

Previa

Sporting Cristal llega a este partido luego de vencer por 3-1 a Alianza Atlético, por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Previa

El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC.

Previa

Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentan por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas