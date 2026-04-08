Cusco había anotado el empate ante Flamengo pero fue anulado insólitamente. (Video: ESPN)
Cusco había anotado el empate ante Flamengo pero fue anulado insólitamente. (Video: ESPN)

Transcurría el partido y se cobró lateral a favor de. se disponía a ejecutar el saque, pero Maxloren Castro se colocó delante, obstruyendo la jugada. Ante esto, el extremo paraguayo le lanzó el balón al rostro simulando que iba a reanudar el juego. Tras la revisión del VAR, Domínguez fue expulsado, mientras que Castro fue amonestado.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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