Este desde las 5:00 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio La Nueva Olla (Paraguay) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se enfrentan por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con la transmisión de ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se enfrentan por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con la transmisión de ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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