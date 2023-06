Por el juego que había mostrado a lo largo de la fase de grupos, uno suponía que Fluminense no iba a tener mayores inconvenientes para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Sin embargo, su última derrota frente a River Plate (2-0) apretó el Grupo D y ahora está obligado a ganarle a Sporting Cristal para no depender de ningún otro resultado si quiere seguir con vida en el torneo continental.

Los rimenses, por su parte, no llegan como favoritos y, al contrario, buscarán dar el golpe en el estadio Maracaná para así eliminar a uno de los candidatos para ganar el certamen. El ‘Flu’ sabe que no puede confiarse, pues si no suman de a tres dependerá de lo que suceda en el compromiso entre River Plate y The Strongest, donde los argentinos no deberían tener problemas para ganar en el Más Monumental.

Junio ha sido un mes muy pesado para el cuadro dirigido por Fernando Diniz, ya que la tónica de derrotas que arrastraban desde mayo se alargó más de lo debido y desde las tribunas empezaron a escucharse pifias de disconformidad. Para colmo de males, empezaron quedando eliminados en los octavos de final de la Copa de Brasil en manos de su clásico rival, Flamengo (2-0).

Luego, aunque vencieron por 2-1 a Reb Bull Bragantino por la novena jornada del Brasileirao, la posterior caída en manos de River Plate (2-0) ensució todo el panorama y las dudas no se disiparon. Incluso, por el torneo local encadenaron dos partidos más sin conocer la victoria al empatar con Goiás (2-2) y Atlético Mineiro (1-1).

Fluminense recién volvió a ganar este fin de semana por la fecha 12 del Brasileirao, al derrotar por 2-1 a Bahía. Lo curioso de este duelo es que el ‘Flu’ jugó con un futbolista menos tras la expulsión de Nino. Asimismo, Marcelo, quien se había ausentado contra Mineiro por una gastroenteritis, volvió a jugar y todo hace indicar que estará el martes contra Sporting Cristal.

Este breve análisis nos da un saldo de dos victorias, dos derrotas y dos empates para Fluminense durante este mes, marcando una notoria irregularidad a raíz del desgaste físico provocado por la seguidilla de partidos. Veremos si Sporting Cristal, que a lo largo de junio no ha perdido –tres victorias y un empate–, es capaz de aprovecharse del presente de su rival para hacer historia en suelo brasileño.

Torneo Rival Resultado Copa de Brasil Flamengo 2-0 Brasileirao Reb Bull Bragantino 2-1 Copa Libertadores River Plate 2-0 Brasileirao Goiás 2-2 Brasileirao Atlético Mineiro 1-1 Brasileirao Bahía 2-1

Resultados de Fluminense en Junio. En negritas sus dos únicas victorias.





Sporting Cristal vs. Fluminense: fecha, horarios y canales

El partido entre Sporting Cristal y Fluminense está programado para el próximo martes 27 de junio desde las 7:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Maracaná, ubicado en Río de Janeiro. Asimismo, la transmisión para toda Latinoamérica estará a cargo de la señal televisiva de ESPN, así como también en su versión de streaming por Star Plus.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.