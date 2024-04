Luego de catorce duelos invictos con Universitario de Deportes, Fabián Bustos sufrió su primera derrota al caer por 3-1 ante Botafogo, por la tercera jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. El equipo, que supo aguantar la presión de la brasileños el primer tiempo, tuvo desconcentraciones que le terminaron contando tres goles en contra, un hecho que el jugador Segundo Portocarrero admitió, a su llegad a Lima esta madrugada.

En diálogo con los medios de comunicación, que lo esperaban su salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el atacante ecuatoriano hizo un mea culpa de lo ocurrido en Río de Janeiro. “Creo que nos quedamos un poco dormidos al inicio del segundo tiempo y nos contó contra un rival que aprovechó eso, pero ahora tenemos una revancha y sabemos qué debemos hacer nosotros”, dijo.

Asimismo, ratificó el nivel futbolístico del equipo y el compromiso de sus compañeros para darle la vuelta a este resultado. “Nosotros estamos a la altura de este torneo. Lo demostramos en las fechas anteriores contra LDU de Quito y contra Junior de Barranquilla, pero creo que a veces se dan golpes que nos ayudan para aprender”, enfatizó.

Eso sí, no dejó de lado los desaciertos que hubo en el compromiso disputado en el Olímpico Nilton Santos y que, por consecuencia, los ubicó en el tercer puesto de la tabla del Grupo D. “Obviamente tenemos errores todos, yo también cometí un error y tengo que hacerme responsable de eso. Tenemos una nueva final el domingo y vamos a tener que darle vuelta a la página”, aclaró.

Además de la racha del DT (catorce partidos sin perder, hasta el último miércoles), también se rompió otra racha para el equipo de 25 duelos sin caer, el cual mantuvo durante los últimos 252 días. Sobre ello, Portocarrero señaló que “sabíamos podría pasar en cualquier momento. Nos pasó ahora de vistantes en la Libertadores, pero es bueno suceda para reaccionar. Igual dependemos de nosotros”.

Finalmente, el jugador se refirió al grupo que tienen en la Copa Libertadores, el cual se encuentra muy ajustado, con Junior en el primer puesto con cinco puntos, LDU de Quito con cuatro igual que la ‘U’, mientras que Botafogo sumó su primer triunfo (lleva tres unidades): “Está todo muy apretado. Algunos sumaron de local, otros de visitante. Hoy nos tocó la derrota, pero sabemos que tenemos aún revanchas”.

Al término del cotejo ante Botafogo, el técnico merengue, Fabián Bustos, dio una conferencia de prensa y se refirió a la derrota que sufrió el equipo en el Olímpico Nilton Santos. “No estábamos finos, la cancha estaba muy complicada, no es excusa pero es muy difícil porque es muy rápida, es sintética y es otro fútbol jugar en canchas como estas pero no es una excusa”, sostuvo el entrenador.

Asimismo, hizo un análisis de lo ocurrido en el campo de juego. “En el primer tiempo ellos tuvieron la posesión, nosotros algunas aproximaciones, no tuvimos sobresaltos en el primer tiempo, no nos crearon claras claras, no recuerdo ninguna. En el segundo tiempo arrancamos muy mal, desconcentrados, varios errores seguidos que desembocan en los goles de ellos y se hizo cuesta arriba”, declaró.

El próximo partido de Universitario será ante Comerciantes Unidos en el estadio Monumental, por la jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para jugarse el domingo 28 de abril desde las 8:00 p.m. (hora peruana y colombiana). El duelo se podrá ver a través de las señal de GOLPERU.

Posteriormente, por la fecha 14 del Torneo Apertura, el cuadro merengue visitará a ADT en el estadio Unión Tarma. Este duelo está pactado para jugarse el viernes 3 de mayo desde las 3:0 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX, por DirecTV, Claro TV y Best Cable.





