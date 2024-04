Han transcurrido tres días desde que Alianza Lima y Colo Colo se midieron en la tercera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, en el estadio Monumental David Arellano de Santiago, Chile. Este encuentro, que enfrentó a dos entidades con estrechos lazos desde sus directivas hasta sus hinchadas, culminó en un empate sin goles. Este resultado significó un valioso punto para los visitantes y un desencanto para los locales. La frustración se palpó especialmente en Arturo Vidal, figura destacada de los ‘Albos’, quien criticó duramente la estrategia empleada por el cuadro peruano. La tensión no terminó allí, pues Alejandro Restrepo, técnico de los blanquiazules, no tardó en responder a las declaraciones del ‘King’.

En una conferencia de prensa celebrada este viernes 26, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, el entrenador colombiano fue consultado sobre los comentarios de Arturo. El futbolista chileno había expresado su molestia porque su equipo no logró superar a un rival que, a su juicio, “no propuso nada” y se limitó a defenderse, en alusión a Alianza Lima.

Restrepo, al respecto, manifestó que, aunque valora los criterios de otros, no le otorga relevancia a lo que Vidal ha expresado: “Arturo es un hombre de fútbol, sabrá por qué lo dijo. Yo respeto totalmente las opiniones de los demás. Me enfoco en lo que nosotros podemos hacer, en nuestros planes y como nuestro grupo compite. La verdad no le daría importancia a sus declaraciones”.

De esta manera, el estratega toma una postura firme frente a las observaciones del ‘Rey’, destacando que Alianza Lima está completamente centrado en sus acciones y planes internos. De otro lado, y ya en el panorama local, el DT afirmó que la escuadra ‘Íntima’ continuará compitiendo por el campeonato de la Liga 1, mientras las chances estén presentes, y buscarán asegurar los tres puntos contra su próximo oponente (Melgar).

“Mientras que existan las posibilidades, Alianza, como equipo grande, debe pelear y entregar nuestra mejor versión para intentar estar cerca de la punta, como lo hemos hecho todo el torneo. Ahora, nosotros podemos enfocar lo de nosotros, que es el siguiente partido e ir en la búsqueda de los tres puntos, y dar lo mejor para que así sea. Después es esperar lo que pueda pasar”, concluyó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Melgar por la Liga 1?

Luego del empate frente a Colo Colo, Alianza Lima debe preparar su siguiente partido, el cual será ante Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, por la jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para jugarse el domingo 28 de abril desde las 5:30 p.m. (hora peruana y colombiana). El duelo se podrá ver a través de las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV.

Actualmente, el conjunto de Alejandro Restrepo se encuentra en el tercer lugar de la Liga 1, con 24 puntos, uno más que el Dominó, por lo que el enfrentamiento que se avecina ser-a clave. En tanto, Universitario de Deportes ocupa la segunda casilla con 30 unidades, uno menos que el líder, Sporting Cristal.

¿Cuántos puntos tiene Alianza Lima en la Copa Libertadores?

Alianza Lima abrió la tercera jornada copera, del Grupo A, frente a Colo Colo, un duelo que trae sentimientos encontrados, por la historia de hermandad que comparten ambos clubes. Sin embargo, los dos planteles buscaron la manera de sumar de a tres, para seguir escalando en la tabla de posiciones, pero ninguno lo consiguió teniendo que conformarse con el 0-0.

Otro partido que se jugó, en esta zona, fue el de Cerro Porteño vs. Flumiense. El combinado paraguayo recibió al conjunto brasileño en el Estadio ueno La Nueva Olla de Asunción. A pesar de ser locales, el cuadro ‘Azulgrana’ sufrió para empatar 1-1, permitiendo al ‘Flu’ mantenerse como los líderes.

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Fluminense 3 1 2 0 3 2 1 5 2 Colo Colo 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Cerro Porteño 3 1 1 1 1 1 0 4 4 Alianza Lima 3 0 0 1 1 2 -1 2

