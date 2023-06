Sporting Cristal visitará este martes a Fluminense, por la sexta y última jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2023. El duelo será uno de los más complicados para los rimenses, pero la recompensa por ganar sería la continuidad en este certamen o la chance de pelear un cupo en la Sudamericana. Tiago Nunes sabe eso y por ello alista un once ofensivo, que asegure el gol en campo rival y que permita tener un mejor control del balón. La tarea es titánica, pero el equipo sabe que lo que está en juego es muy importante, por lo que no bajarán los brazos. Sigue este encuentro a través de las señales de ESPN y FOX Sports, así como por STAR Plus.