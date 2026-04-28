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¡Atención, Sporting Cristal! Junior se quedó con uno menos tras la expulsión de Jermein Peña
En una disputa en el área de Sporting Cristal, donde Junior había perdido el balón, Jermein Peña impactó su brazo en la cara de Miguel Araujo, quien cayó de inmediato al suelo. Tras esto y sin dudarlo, el árbitro principal le mostró la tarjeta roja al defensor colombiano, que de esta manera dejó con uno menos al equipo visitante y le da chances a Sporting Cristal de sacar un resultado positivo por la fecha 3 de la Copa Libertadores.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.