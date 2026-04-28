Tarjeta roja para Jermein Peña y deja a Junior con uno menos. (Video: ESPN Colombia)
Tarjeta roja para Jermein Peña y deja a Junior con uno menos. (Video: ESPN Colombia)

En una disputa en el área de , donde Junior había perdido el balón, impactó su brazo en la cara de Miguel Araujo, quien cayó de inmediato al suelo. Tras esto y sin dudarlo, el árbitro principal le mostró la tarjeta roja al defensor colombiano, que de esta manera dejó con uno menos al equipo visitante y le da chances a Sporting Cristal de sacar un resultado positivo por la fecha 3 de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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