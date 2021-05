Jorge Soto es palabra autorizada para hablar del presente de Sporting Cristal: en 1997 fue finalista de la Copa Libertadores y en la actualidad conoce como pocos al plantel de Roberto Mosquera. Por ello, a un día del encuentro con Rentistas en Montevideo, el asistente técnico de la institución bajopontina habló de los retos que tienen de cara al torneo internacional. La meta aún es los octavos de final.

Y pese a que aún no logran sumar puntos en el grupo E -cayeron con Sao Paulo y Racing Club-, el último encuentro en Avellaneda dejó en claro que están a la altura. “Estamos centrados en pasar de ronda, sabemos lo difícil que será esto. El profesor está planteando bien el partido y han descansado jugadores importantes el domingo (contra Alianza Lima)”, indicó en diálogo con RPP.

Jorge Soto, a su vez, indicó que “venimos de una derrota dura en Argentina. Hicimos un partido valioso pero se perdió, luego lo que se hizo con Alianza Lima también fue importante y ahora sabemos que el partido ante Rentistas será difícil. Ya vimos muchos de sus videos”. También se refirió al tema de la efectividad en Copa Libertadores. Sobre todo después de lo mostrado en Buenos Aires.

“Nosotros en el campeonato tenemos posibilidades pero en el torneo internacional no la estamos metiendo. Le estamos dando la tranquilidad a los jugadores más jóvenes para poder meterla porque en Libertadores no tienes muchas opciones”, explicó. Ojo, de paso, confirmó que Renato Solís, Johan Madrid, Percy Prado, Christopher Olivares e Irven Ávila no están dentro de la lista de viajeros.

Los otros puntos que tocó fueron los movimientos tácticos que a veces realiza el profesor Roberto Mosquera y lo que significa afrontar dos campeonatos al mismo tiempo. En la Liga 1, por ejemplo, ya sumaron seis triunfos consecutivos y registran 23 partidos sin perder.

“Cuando no hay la posibilidad de ganar, el profesor empieza a jugar con tres en el fondo y dos laterales. Pero lo primordial es sacar los tres puntos”, explicó el ‘Camello’. Asimismo, el exjugador de Sporting Cristal añadió: “Creo que cada semana tenemos que levantar rápidamente porque son partidos seguidos. Nosotros tenemos las cosas claras”.





