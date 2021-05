Universitario vs. Independiente del Valle se verán las caras, este miércoles, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cremas llegan con el ánimo a tope tras volver al triunfo en el torneo local, mientras que los locales intentarán hacer respetar su condición para volver a competir en la serie.

La escuadra merengue no sumó punto alguno en lo que va del campeonato internacional, pero espera que este sea el duelo elegido para demostrarle a los demás elencos de la zona que llegaron a competir y que no serán un rival accesible para ninguno de los equipos que lo enfrenten.

Universitario vs. Independiente del Valle está pactado para dar inicio a las 5 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para todo el continente EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal internacional de ESPN, cadena deportiva que tiene los derechos de la Copa Libertadores.

Cabe destacar que Depor.com te brindará una amplia cobertura, en la que podrás apreciar la previa, el minuto a minuto y el post partido con las declaraciones de los protagonistas del choque. Si tienes un smartphone a la mano, te recordamos que también puedes seguir la transmisión por el aplicativo de Movistar Play.

Universitario vs. Independiente del Valle no se han visto las caras a nivel profesional, por lo que el enfrentamiento que se realizará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, será histórico. El único antecedente que poseen ambas instituciones es el que protagonizaron en la Libertadores Sub 20 de 2011, cuando los cremas le ganaron 3-0 al entonces Independiente - José terán.

Universitario vs. Independiente del Valle: horarios en el mundo

Perú – 5.00 p. m.

México – 5.00 p. m.

Ecuador – 5.00 p. m.

Colombia – 5.00 p. m.

Argentina – 7.00 p. m.

Uruguay – 7:00 p. m.

Paraguay – 7.00 p. m.

Chile – 6.00 p. m.

Brasil – 7.00 p. m.

Bolivia – 6.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m.

España – 12.00 m. (del jueves)

Universitario vs. Independiente del Valle: así llegan al partido de Copa Libertadores

Universitario trató de sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos, luego de caer por 3-2 ante Palmeiras. Sin embargo, Defensa y Justicia dio gala de un buen manejo de balón, así como de precisión en cada uno de sus pases, quedándose así con el triunfo con una goleada de 3-0.

Independiente del Valle llega a este cotejo, luego de una aparatosa derrota por 5-0 frente a Palmeiras en el Allianz Parque. El cuadro ecuatoriano necesita ganar, aunque por el empate que tuvo en su debut se ubica en tercer lugar de la tabla del Grupo A.

