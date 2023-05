Sporting Cristal recibió a River Plate, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2023. Sin embargo, en tienda rimense no hay mucho tiempo para pensar en el resulto en el Nacional, ya que deberán enfocarse en su próximo desafío por el certamen internacional, el cual lo pondrá cara a cara ante The Strongest.

El cuadro celeste es consciente de que un triunfo contra los bolivianos los acercaría a una clasificación a la segunda etapa del torneo de clubes más importantes de Sudamérica, pero también tomarán sus precauciones porque los locales llegan de ganar a un complicado rival como Fluminense.

Como antecedente reciente entre Sporting Cristal y The Strongest, tenemos el cotejo que ambas escuadras disputaron en el estadio Nacional, el pasado 2 de mayo, cuando los de Tiago Nunes se quedaron con el triunfo por 1-0 con una gran anotación de Jhilmar Lora.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. The Strongest?

El partido entre rimenses y bolivianos está pactado para el próximo miércoles 7 de junio desde las 9:00 de la noche (hora peruana), en el Estadio Olímpico Hernando Siles de la Paz, histórico escenario en el que la escuadra nacional intentará sumar tres puntos con relación a sus aspiraciones en la Copa Libertadores.

ESPN será el canal encargado de la transmisión del encuentro entre Sporting Cristal vs. The Strongest, el mismo que también podrá ser apreciado EN VIVO y EN DIRECTO por Star Plus y Fútbol Libre para todos los países de América Latina, mientras que en Europa será beIN Sports el canal encargado de transmitir el cotejo.

Cabe destacar que para la presente edición de la Copa Libertadores, los dos primeros lugares clasificarán a los octavos de final del torneo, mientras que los terceros estarán en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, donde tendrán su última oportunidad para buscarse un lugar entre los mejores del continente.





