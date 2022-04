Sporting Cristal se quedó con las ganas de sumar al menos un punto la noche de este martes en su visita a Universidad Católica en Chile, por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Libertadores. Pese al resultado adverso, el entrenador del equipo rimense, Roberto Mosquera, destacó el trabajo de sus dirigidos.

“Hemos tenidos dos partidos (en Copa Libertadores) de ensueño. Me da hasta pena decirlo, porque con Flamengo hicimos un gran partido; y hoy día, merecíamos el empate y no sé si ganar, así que estamos conformes con el rendimiento, pero tenemos que ajustar el rendimiento al resultado. Ese es nuestro trabajo próximo”, declaró el estratega en rueda de prensa.

Mosquera dejó en claro que Sporting Cristal no va “a cambiar la forma de jugar” y se animó a decir que “hoy hicimos un partido cerca de la perfección”.

El partido se definió por un polémico penal que le dio el árbitro Leodán González a los ‘Cruzados’, por una supuesta mano de Percy Liza. Más allá del evidente error del juez uruguayo, Mosquera evitó pronunciarse sobre el tema.

“Nunca he hablado de un árbitro, no lo voy a hacer ahora, ni juzgar tampoco sus decisiones, porque nunca me ha parecido. Porque el árbitro no tiene conferencia de prensa. Lejos de calificar la acción, era inmerecido (el empate)”, comentó el director técnico.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal por Copa Libertadores?

Tras el 2-1 en contra en el Estadio San Carlos de Apoquindo, Sporting Cristal deberá dar vuelta a la página y enfocarse en Talleres, su siguiente rival en la Copa Libertadores. Dicho partido está pactado para este martes 26 de abril, a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Eso sí, antes, el elenco celeste se enfrentará a Deportivo Municipal y Cienciano, por la Liga 1.





