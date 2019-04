VER Sporting Cristal vs. U. de Concepción: seguir aquí EN DIRECTO el duelo por la Copa Libertadores 2019

VER SPORTING CRISTAL VS. UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN EN VIVO ONLINE | Sporting Cristal recibirá HOY miércoles 10 de abril en el Estadio Nacional de Lima a la Universidad de Concepción por la jornada 4 del Grupo C de la Copa Libertadores 2019. Los rimenses afrontarán un duro desafío en el certamen continental a las 5:15 p.m. en Perú con transmisión vía Fox Sports 2 y Fox Play Sur.



Los dirigidos por Claudio Vivas llegan al choque tras perder de local por 3-0 ante Olimpia , un resultado que no los mueve del fondo de la tabla (4°), pues en tres encuentros disputados, solo pudieron rescatar un punto.

Es por esa razón que la única salida que tiene Sporting Cristal para mantenerse con vida en la presente edición de la Copa Libertadores 2019 es ganar a su próximo rival, Universidad de Concepción , y así sumar su primera victoria en el torneo internacional.

Sin embargo, la escuadra nacional no la tendrá para nada fácil, pues el club chileno no sabe de derrotas en la competición. En los tres partidos disputados hasta el momento, el equipo dirigido por Francisco Bozán empató dos y ganó uno, estadística lo ubica en la segunda posición del Grupo C con cinco unidades, por detrás del líder Olimpia que tiene ocho.

Precisamente la única victoria que registra por ahora en la Copa Libertadores 2019 fue la conseguida ante Sporting Cristal en la primera jornada. Aquella vez, Universidad de Concepción se impuso en casa por 5-4.

De lograr un segundo triunfo en el certamen, los visitantes tendrían un pie adentro en los octavos de final, por lo que saldrán al campo de juego con la consigna de llevarse dicho resultado.



Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción: alineaciones posibles

Sporting Cristal : Patricio Álvarez, Cristian Carbajal, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Johan Madrid, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Cristian Ortiz, Patricio Arce, Emanuel Herrera y Fernando Pacheco.

DT: Claudio Vivas.

Universidad de Concepción : Cristián Muñoz, Alexis Rolin, Gustavo Mancia, Germán Voboril, Guillermo Pacheco, Nicolás Maturana, Hugo Droguett, Alejandro Camargo, Josepmir Ballón, Patricio Rubio y Nicolás Orellana.

DT: Francisco Bozán.



Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción: dónde ver en vivo y en directo el partido por la Copa Libertadores 2019

Perú: 5:15 p.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Argentina: 7:15 p.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Uruguay: 7:15 p.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Ecuador: 5:15 p.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Colombia: 5:15 p.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Chile: 6:15 p.m. vía Fox Sports 2 y Fox Play Sur

Bolivia: 6:15 p.m. vía Fox Sports 2