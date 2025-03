En Alianza Lima están atravesando por un momento muy dulce y ahora quieren seguir compitiendo internacionalmente en la Copa Libertadores, donde ya están instalados en la fase de grupos tras dejar en el camino a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique. Así pues, Pablo Lavandeira, una de las piezas claves de Néstor Gorosito, habló sobre su presente en el equipo y no le corrió a la pregunta sobre si le gustaría enfrentar a Universitario de Deportes en el certamen continental.

Como se recuerda, debido a que Alianza Lima llegó a la fase de grupos desde las rondas previas, no está impedido de compartir grupo con la ‘U’. ¿Qué dijo Lavandeira? En una charla con Al Ángulo, dejó esta propuesta: “Si a mí me dicen que va a haber un clásico, pero los dos vamos a clasificar, sí; sino no, prefiero que la final sea Universitario vs. Alianza Lima”.

Claramente está muy lejano que Alianza Lima y Universitario se crucen en una final, pero a lo que se refería Lavandeira era que prefiere que ambos equipos puedan pasar de ronda por el bien del fútbol peruano. Según el historial, de los 373 clásicos disputados hasta la fecha, 12 fueron por Copa Libertadores, con una marcada superioridad crema: siete triunfos, dos derrotas y tres empates.

Por otro lado, el mediocampista de 34 años se refirió a la chance de cruzarse con algún equipo uruguayo en la fase de grupos. “Me encantaría. Por varias razones. Hoy el fútbol uruguayo está pasando una situación deportiva no tan buena. Lamentablemente se han vuelto muy exportadores. Más allá de eso, siguen siendo equipos uruguayos. Nunca he ido a jugar a Uruguay, sería maravilloso”, agregó.

En cuanto a lo futbolístico, Pablo Lavandeira habló sobre cómo conectó con Néstor Gorosito y por qué este le tiene mucha consideración dentro de su esquema. “Quizás la cercanía de cómo vivimos los uruguayos y los argentinos, de sentir que era un tipo predispuesto en ir a la guerra. Siento que fue por ahí, acompañado de una capacidad física para cumplir el rol”, explicó.

En esa misma línea, confesó que, si bien esta rindiendo en esta nueva versión de Alianza Lima, ha tenido que adaptarse para poder cumplir el rol que le pide el entrenador. “Yo siento que la posición que estoy cumpliendo hoy también limita un poco las cualidades que por naturaleza tengo. Recibir de espaldas siempre ha sido una de mis virtudes, porque siempre lograba girar con rivales arriba”, agregó.

Fuera de la evaluación personal sobre su presente en Alianza Lima, Lavandeira puntualizó que lo más importante para él es que cada cosa que haga potencie el colectivo del equipo. “Más allá de que sea más fácil o más difícil, o si lo estoy haciendo muy bien o no tan bien, siento que estoy haciendo lo que necesita el equipo y eso me tiene tranquilo. Claramente quiero perfeccionar la posición y hacerlo de mejor forma”, sentenció en el programa de Movistar Deportes.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad dentro de un par de semanas cuando visite a ADT –el campeonato entrará en un parón por los partidos de la Selección Peruana en Eliminatorias 2026–, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 29 de marzo desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping, WIN TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





