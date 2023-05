¡La recta final! Este jueves 25 de mayo, Sporting Cristal igualó 1-1 ante River Plate y se ubicó en el tercer lugar del Grupo D de la Copa Libertadores 2023. Si bien el cuadro rimense no se encuentra en zona de clasificación a los octavos de final del certamen continental, aún tiene chances de avanzar a la siguiente etapa. Eso sí, tendrá que sacar buenos resultados ante sus próximos rivales: The Strongest y Fluminense. Conoce cuáles son las opciones que tiene el conjunto rimense.

Tras empatar con el ‘Millonario’, el equipo de Tiago Nunes suma cuatro unidades en el Grupo D, los mismos que el cuadro argentino, pero con una mejor diferencia de goles. Asimismo, se ubica a dos del escolta The Strongest, motivo por el que está obligao a ganar al menos un partido de visitante y depender de otros resultados en su zona.

Un factor importante a tomar en cuenta es que Sporting Cristal ya completó sus partidos como local en la Copa Libertadores 2023. Por ello, tendrá duelos complicados de visita ante los ‘Aurinegros’ en la altura de La Paz y contra Fluminense en Río de Janeiro.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final?

The Strongest vs. Sporting Cristal (7/06)

Las opciones del club rimense parten con una victoria obligatoria ante The Strongest en Bolivia. Asimismo, el equipo celeste deberá esperar que River pierda o empate ante Fluminense. Con estos resultados, alcanzarán el segundo lugar del Grupo D y llegarán con grandes opciones en la fecha final de la Fase de Grupos.

Fluminense vs. Sporting Cristal (27/06)

En caso los celestes celebren en Bolivia y el ‘Millonario’ caiga o empate en Argentina, necesitarán al menos igualar ante Fluminense en Brasil. Ojo, este resultado servirá siempre y cuando River Plate no triunfe ante el conjunto brasileño en la fecha anterior o bien que el equipo de Demichelis no le gane por un resultado abultado a los ‘Aurinegros’, en caso no haya sacado un empate ante los brasileños en la fecha 5.

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores





EQUIPOS PJ G E P GF GC DG PUNTOS Fluminense 4 3 0 1 9 3 7 9 The Strongest 4 2 0 2 4 3 1 6 Sporting Cristal 4 1 1 2 5 8 -3 4 River Plate 4 1 1 2 5 11 -4 4

Es necesario que, para esta edición de la Copa Libertadores, los dos primeros lugares de cada grupo clasificarán automáticamente a los octavos de final del certamen continental. Mientras que los equipos que ocupen el tercer lugar de su zona, disputarán los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, ante las escuadras que culminaron en el segundo lugar del mencionado torneo.





