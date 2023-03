Desde 1993 en adelante, el conjunto rimense ha participado en 25 ediciones de dicho torneo, siendo la institución peruana con más presencias . En todo ese tiempo, el 40% de sus presentaciones las firmó con al menos tres partidos sin conocer la derrota. Algo muy inusual para un equipo peruano fuera de nuestras fronteras, sobre todo si se trata del campeonato más importante del continente.

Una victoria el próximo jueves en el Estadio Nacional, igualaría su último mejor registro, alcanzando en la temporada 2006. Sin embargo, este no es el más sobresaliente. Para ello habrá que retroceder hasta el año 1995, cuando Cristal sumó ocho partidos sin caer, ganando en cuatro oportunidades. Campaña que incluso superó lo realizado en el histórico subcampeonato de 1997.

Edición Partidos ganados Partidos empatados 2015 1 2 2013 1 2 2006 2 1 2004 2 1 2003 2 1 1999 0 5 1997 2 2 1996 2 4 1995 4 4 1993 3 1

La gran racha

La última época dorada en La Florida ocurrió entre 1994 y 1996, conquistando el tan famoso tricampeonato. Estos títulos terminaron siendo el preámbulo perfecto para alcanzar el subcampeonato en la Copa Libertadores de 1997. Aunque antes tuvieron su mejor presentación, según las estadísticas. Ocurrió en la temporada 1995 y les valió para ubicarse como el club número 12 en el rankig mundial FIFA de Clubes, lugar que ningún otro club peruano ha podido alcanzar.

Por aquel entonces, todavía se jugaba el torneo con dos representantes en el mismo grupo. Alianza Lima era el otro equipo peruano que acompañaba a los rimenses. Por el otro lado, se encontraban los clubes bolivianos de Bolívar y Jorge Wilstermann. Cristal dominó el grupo de principio a fin y terminó como líder absoluto, ganando tres partidos e igualando la misma cantidad de cotejos. Esto le permitió cruzarse en octavos de final con el tercer lugar del Grupo 2, Caracas FC.

Frente a los venezolanos no pasaron muchos sobresaltos. Sacaron un empate de visita y los superaron ampliamente (6-3) como locales. Aquella goleada significó el octavo choque como invictos que firmaron. Para los cuartos de final enfrentaron a Emelec. Los ecuatorianos no solo acabaron con la racha, sino también con la ilusión de seguir avanzando en la copa, con un marcador global de 4 a 2.

Rival Ciudad Resultado Alianza Lima Lima 3-0 Jorge Wilstermann Cochabamba 2-2 Bolivar La Paz 1-1 Alianza Lima Lima 1-1 Jorge Wilstermann Lima 7-0 Bolivar Lima 1-0 Caracas Caracas 2-2 Caracas Lima 6-3

El último antecedente

El 2006 se jugó la cuadragésima séptima edición de la Copa Libertadores. El elenco celeste llegó como el campeón peruano, después de conquistar el título nacional de la mano de un discutido José Guillermo del Solar. El sorteo ubicó a los rimenses en el grupo 2, junto a Independiente Santa Fe (Colombia), Estudiantes de la Plata (Argentina) y Bolívar (Bolivia).

A priori, los rivales a vencer eran los colombianos y bolivianos, para así pelear la clasificación, pero las cosas no empezaron bien. Perdieron en su debut de locales 2-1 contra el ‘Expreso Rojo’. Lo que vino después fue aún peor. Para la segunda fecha les tocó visitar al ‘Pincharrata’. Dieron las sorpresa durante los primeros 45 minutos, marcando tres goles y dejando su valla en cero. No obstante, no pudieron sostener la goleada y los argentinos terminaron volteando el partido.

Después de la dura derrota en Argentina, muy pocos visualizaban una levantada del cuadro rimense. Pero esta llegó en los siguientes tres encuentros. El rival que los revivió fue Bolívar. Sendos triunfos en Lima y La Paz, les permitieron sumar seis puntos. Esto revivió las esperanzas en el Extremo Celeste. Para la última jornada, Cristal, Independiente y Estudiantes llegaron igualados con siete puntos. La escuadra celeste necesitaba sumar los tres puntos en su visita a los ‘cafeteros’, para no esperar otros resultados. Finalmente esto no se terminó dando. Los de ‘Chemo’ sucumbieron por 2-1, y tras el triunfo del ‘Pincha’, se quedaron con las manos vacías, ocupando las tercera casilla.

Rival Ciudad Resultado Bolivar Lima 2-1 Bolivar La Paz 2-1 Estudiantes de La Plata Lima 2-2

Millones a la vista

Hasta el momento, Sporting Cristal ha ganado 1.1 millones de dólares, producto de su participación en la fase 2 y 3 de la Copa Libertadores. Cifra que se incrementará. Y es que los del Rímac ya han asegurado como mínimo su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Eso sí, hay enorme diferencia con respecto a meterse entre los 32 clubes que jugarán la Libertadores.

Si los dirigidos por Tiago Nunes dejan en el camino a Huracán, se embolsarían 3 millones de dólares y una cuantiosa taquilla. En todo caso, lo que le esperaría estaría en el segundo torneo más importante de Sudamérica, que reparte 900 mil dólares, dinero que aseguraron esta semana Universitario y César Vallejo. Están a 90 minutos de poder mejorar su presupuesto anual. Todo está en su cancha.

Si pasa la Fase 3 Si no pasa la Fase 3 $ 500 000 Ya recibió por Fase 1 $ 500 000 Ya recibió por Fase 1 $ 600 000 Ya recibió por Fase 2 $ 600 000 Ya recibió por Fase 2 $ 3 000 000 por pase a grupos $ 900 000 por pase a grupos









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.