La alineación que alista Nacional para recibir a Universitario de Deportes. (Foto: Nacional de Uruguay)
La alineación que alista Nacional para recibir a Universitario de Deportes. (Foto: Nacional de Uruguay)
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La alineación que alista Nacional para recibir a Universitario de Deportes. (Foto: Nacional de Uruguay)

  • La alineación que alista Nacional para recibir a Universitario de Deportes. (Foto: Nacional de Uruguay)
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    La alineación que alista Nacional para recibir a Universitario de Deportes. (Foto: Nacional de Uruguay)

  • Luis Mejía. (Foto: Getty Images)
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    Luis Mejía. (Foto: Getty Images)

  • Emiliano Ancheta. (Foto: Getty Images)
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    Emiliano Ancheta. (Foto: Getty Images)

  • Sebastián Coates. (Foto: Getty Images)
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    Sebastián Coates. (Foto: Getty Images)

  • Tomás Viera. (Foto: Getty Images)
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    Tomás Viera. (Foto: Getty Images)

  • Emiliano Ancheta. (Foto: Getty Images)
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    Emiliano Ancheta. (Foto: Getty Images)

  • Baltasar Barcia. (Foto: Getty Images)
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    Baltasar Barcia. (Foto: Getty Images)

  • Agustín Dos Santos. (Foto: Getty Images)
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    Agustín Dos Santos. (Foto: Getty Images)

  • Lucas Rodríguez. (Foto: Getty Images)
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    Lucas Rodríguez. (Foto: Getty Images)

  • Juan Cruz de los Santos. (Foto: Getty Images)
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    Juan Cruz de los Santos. (Foto: Getty Images)

  • Maximiliano Silvera. (Foto: Getty Images)
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    Maximiliano Silvera. (Foto: Getty Images)

  • Maximiliano Gómez. (Foto: Getty Images)
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    Maximiliano Gómez. (Foto: Getty Images)

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debe pasar página rápidamente luego de su reciente derrota por 1-0 a manos de Atlético Grau, pues este miércoles se jugará el todo o nada en la , al visitar a por la quinta jornada de la fase de grupos. A raíz de su caída por 2-1 ante Coquimbo Unido en la fecha 4, la ‘U’ quedó en una posición complicada si quiere meterse a los octavos de final. Ya que ambos equipos tienen cuatro puntos, el que gane saldrá airoso y podría definir su destino en la última jornada, con la posibilidad de no quedarse con las manos vacías si logra el pase a los play-offs de la Copa Sudamericana. No obstante, el ‘Bolso’ saldrá con sus mejores armas y con dos victorias al hilo por el Campeonato Uruguayo: 4-0 sobre Cerro Largo y 2-1 sobre Montevideo City Torque. En ese sentido, después del 3-0 que les propinó Deportes Tolima en la jornada anterior, los dirigidos por Jorge Bava no se guardarán nada para doblegar a los de Héctor Cúper. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del conjunto charrúa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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