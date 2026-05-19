Universitario de Deportes debe pasar página rápidamente luego de su reciente derrota por 1-0 a manos de Atlético Grau, pues este miércoles se jugará el todo o nada en la Copa Libertadores, al visitar a Nacional de Uruguay por la quinta jornada de la fase de grupos. A raíz de su caída por 2-1 ante Coquimbo Unido en la fecha 4, la ‘U’ quedó en una posición complicada si quiere meterse a los octavos de final. Ya que ambos equipos tienen cuatro puntos, el que gane saldrá airoso y podría definir su destino en la última jornada, con la posibilidad de no quedarse con las manos vacías si logra el pase a los play-offs de la Copa Sudamericana. No obstante, el ‘Bolso’ saldrá con sus mejores armas y con dos victorias al hilo por el Campeonato Uruguayo: 4-0 sobre Cerro Largo y 2-1 sobre Montevideo City Torque. En ese sentido, después del 3-0 que les propinó Deportes Tolima en la jornada anterior, los dirigidos por Jorge Bava no se guardarán nada para doblegar a los de Héctor Cúper. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del conjunto charrúa.